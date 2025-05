Inter Verona 1-0 | i nerazzurri senza Inzaghi e in pieno turnover rispondono al Napoli; lo svantaggio è ancora di solo 3 punti

© Calcionews24.com - Inter Verona 1-0: i nerazzurri senza Inzaghi e in pieno turnover rispondono al Napoli; lo svantaggio è ancora di solo 3 punti

Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri - Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco la situazione assenze dei veneti, tra infortuni L'articolo Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Inter-Cagliari Primavera 0-0: poca roba per i nerazzurri, sardi in 10 - Inter-Cagliari Primavera 0-0 nella partita valida per la trentesima giornata di campionato. Questo quello è successo nella partita (così il primo tempo). NON SI SBLOCCA – Se nel primo tempo l’unico squillo è il palo di Luka Topalovic, nella ripresa col Cagliari, l’Inter Primavera prova ad alzare il baricentro alla ricerca del gol per sbloccare la partita. Zanchetta, subito prima dell’ora di gioco, si gioca anche due carte dalla panchina: ossia il talentuosissimo De Pieri e Quieto. 🔗inter-news.it

Atalanta Inter LIVE 0-2: maxi recupero, nerazzurri in 10 dopo il rosso a Bastoni - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 20:45 al Gewiss Stadium per Atalanta Inter, sfida valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguila live con noi Tutto pronto al Gewiss Stadium per Atalanta Inter, scontro al vertice valevole per il 29° turno del campionato di Serie A. Bergamaschi reduci dalla vittoria per 0 a 4 sulla Juventus, nerazzurri reduci dal successo per 3 a 2 sul Monza. Qualora la Dea vincesse, andrebbe a pari punti con la squadra di Inzaghi e col Napoli a 61 punti. 🔗internews24.com

Inter-Verona, le ufficiali: maxi turnover Inzaghi, 10 cambi rispetto al Barça; LIVE - Inter-Hellas Verona 1-0, 74': due cambi a testa, per i nerazzurri dentro Mkhitaryan e Dimarco. Giallo per Duda; LIVE - Inter-Hellas Verona 1-0, 45 + 1': un minuto di recupero, gran palla di Asllani per Arnautovic che non inquadra la rete; Serie A, Inter-Fiorentina 2-1 e nerazzurri a -1 dal Napoli. L'Udinese frena i partenopei sull’1-1 - Aggiornamento del 11 Febbraio delle ore 01:45. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Verona, formazioni ufficiali: Inzaghi rivoluziona i nerazzurri, 10 cambi rispetto a mercoledì. Arnautovic-Correa in avanti, Thuram a riposo - SERIE A - Simone Inzaghi (squalificato e sostituito in panchina dal vice Farris) vara il maxi-turnover a 72 ore dalla sfida dentro e fuori contro il Barcellona ... 🔗eurosport.it

LIVE Inter-Verona 1-0: entrano Dimarco e Mkhitaryan - Live Inter-Verona, partita valida per la trentacinquesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

LIVE - Inter-Hellas Verona, le ufficiali: rivoluzione totale per i nerazzurri, ben dieci cambi rispetto a mercoledì - La mente di tutti, inevitabilmente, è rivolta alla serata di martedì, quella che può valere un sogno. Ma questa sera, a San Siro, si gioca inevitabilmente una partita magari non altrettanto importante ... 🔗msn.com