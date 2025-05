Inter-Verona 1-0 e i nerazzurri tornano a -3 dal Napoli

Inter, dopo il Napoli contro il Lecce, vince di misura per 1-0 a S.Siro contro il Verona e si riporta a meno 3 punti in classifica dalla capolista: niente cambia in alto nella Serie A a tre giornate dalla fine e lotta scudetto ancora aperta. A sbloccare la partita, prima del decimo .

Inter-Verona, formazioni ufficiali: Inzaghi rivoluziona i nerazzurri, 10 cambi rispetto a mercoledì. Arnautovic-Correa in avanti, Thuram a riposo - SERIE A - Simone Inzaghi (squalificato e sostituito in panchina dal vice Farris) vara il maxi-turnover a 72 ore dalla sfida dentro e fuori contro il Barcellona ... 🔗eurosport.it

Inter-Verona 1-0: gol di Asllani su rigore. I nerazzurri, in attesa del Barcellona, restano a -3 dal Napoli e non mollano - SERIE A - Con una formazione diversa per 10/11 rispetto a quella che aveva pareggiato 3-3 a Barcellona, i nerazzurri superano di misura l'Hellas a San Siro. 🔗eurosport.it

Inter-Verona 1-0, decide Asllani su rigore: i nerazzurri rispondono al Napoli e non mollano lo scudetto - Inzaghi fa un maxi turnover e rispetto a Barcellona ne cambia addirittura 10, ma le riserve rispondo bene, a partire dal centrocampista che segna il gol della vittoria ... 🔗corriere.it