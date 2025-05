Inter-Verona 1-0 Asllani di rigore | Inzaghi tiene il passo di Conte

© Sololaroma.it - Inter-Verona 1-0, Asllani di rigore: Inzaghi tiene il passo di Conte

Inter e Verona, che si sono affrontate alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri, che l’hanno spuntata pur essendosi affidati a diverse seconde linee.Primo tempo subito in discesa per la Beneamata, che la sblocca dopo 9? minuti grazie al calcio di rigore perfettamente realizzato da Kristjan Asllani. Da quel momento, i Campioni d’Italia addormentano la sfida, palleggiando a lungo e creando qualche sussulto davanti al portiere avversario. Nella ripresa il copione non cambia, fino al fischio finale. 🔗 Il sabato calcistico valido per la 35° giornata di Serie A si è appena concluso. L’ultima partita di questo 3 maggio ha messo contrapposte due squadre con obiettivi di classifica diametralmente opposti. Stiamo parlando di, che si sono affrontate alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri, che l’hanno spuntata pur essendosi affidati a diverse seconde linee.Primo tempo subito in discesa per la Beneamata, che la sblocca dopo 9? minuti grazie al calcio diperfettamente realizzato da Kristjan. Da quel momento, i Campioni d’Italia addormentano la sfida, palleggiando a lungo e creando qualche sussulto davanti al portiere avversario. Nella ripresa il copione non cambia, fino al fischio finale. 🔗 Sololaroma.it

