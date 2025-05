Inter-Verona 1-0 al 45? fin qui ci pensa Asllani dal dischetto!

© Inter-news.it - Inter-Verona 1-0 al 45?, fin qui ci pensa Asllani dal dischetto! Inter-Verona, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco abbastanza tranquilla e dai ritmi non altissimi quella di Inter-Verona a San Siro. Il risultato si sblocca dopo meno di 10 minuti: bell’azione al limite per i nerazzurri, con Frattesi pronto a ricevere la palla e Valentini allarga il braccio andando a commettere un netto fallo di mano in area di rigore. Il direttore di gara Manganiello non ravvede subito il fallo, ma poi, chiamato al VAR, torna sui suoi passi e concede il tiro dal dischetto. A battere si presenta Asllani che con grande freddezza non sbaglia e spiazza Montipò per il gol che vale l’1-0. 🔗 Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minutiPRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco abbastanza tranquilla e dai ritmi non altissimi quella dia San Siro. Il risultato si sblocca dopo meno di 10 minuti: bell’azione al limite per i nerazzurri, con Frattesi pronto a ricevere la palla e Valentini allarga il braccio andando a commettere un netto fallo di mano in area di rigore. Il direttore di gara Manganiello non ravvede subito il fallo, ma poi, chiamato al VAR, torna sui suoi passi e concede il tiro dal. A battere si presentache con grande freddezza non sbaglia e spiazza Montipò per il gol che vale l’1-0. 🔗 Inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

ASCOLTI TV 10 MARZO 2025: BELCANTO (20,2%), GRANDE FRATELLO (16,7%), PARTE FIN CHE LA BARCA VA (4,2%) - ASCOLTI TV 10 MARZO 2025 • Lunedì • Gli ascolti tv di lunedì 10 marzo 2025 con l’elezione di un nuovo finalista al Grande Fratello, la serie tv Belcanto e il debutto di Fin Che La Barca Va. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 3236 37.38PT – 8096 38.83 M E D I A S E T24H – 3322 38.38PT – 7366 35.33 Tg1 Mattina – 479 12.82 Tg1 – 1098 20.90 UnoMattina – 849 16.92 Storie Italiane – 909 18. 🔗bubinoblog

ASCOLTI TV 10 MARZO 2025: BELCANTO, GRANDE FRATELLO, PARTE FIN CHE LA BARCA VA - ASCOLTI TV 10 MARZO 2025 • Lunedì • Gli ascolti tv di lunedì 10 marzo 2025 con l’elezione di un nuovo finalista al Grande Fratello, la serie tv Belcanto e il debutto di Fin Che La Barca Va. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – xStorie Italiane – x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – xLa Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. 🔗bubinoblog

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riuscirà Bagnaia a giocarsela con Marquez? Si parte alle 10.45 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. A Jerez de la Frontera comincia ufficialmente il lungo tour europeo del campionato con un weekend che si preannuncia molto significativo per la corsa al titolo. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Formazioni ufficiali Parma-Como: le scelte di Chivu e Fabregas; Inter-Verona 1-0 - Squadre a riposo, decide fin qui il rigore di Asllani. 🔗Cosa riportano altre fonti