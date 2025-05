Inter Verona 1-0 a Inzaghi basta il rigore di Asllani | conquistati tre punti con la testa al Barcellona

© Juventusnews24.com - Inter Verona 1-0, a Inzaghi basta il rigore di Asllani: conquistati tre punti con la testa al Barcellona

Inter Verona 1-0, a Inzaghi basta il rigore di Asllani: il resoconto della sfida vinta dai nerazzurri. I dettagliL’Inter, rivoluzionata da Inzaghi in vista del ritorno di Champions League contro il Barcellona, vince 1-0 contro il Verona grazie al rigore segnato da Asslani. Il centrocampista ha segnato dopo che il calcio dagli 11 metri è stato assegnato dal VAR.La Juve scenderà in campo domenica 4 maggio nella sfida contro il Bologna importantissima per l’accesso alla prossima Champions League. .com 🔗 1-0, aildi: il resoconto della sfida vinta dai nerazzurri. I dettagliL’, rivoluzionata dain vista del ritorno di Champions League contro il, vince 1-0 contro ilgrazie alsegnato da Asslani. Il centrocampista ha segnato dopo che il calcio dagli 11 metri è stato assegnato dal VAR.La Juve scenderà in campo domenica 4 maggio nella sfida contro il Bologna importantissima per l’accesso alla prossima Champions League. .com 🔗 Juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Verona LIVE, formazioni ufficiali: 10 cambi per Inzaghi, dentro Zalewski e Correa; Frese e Niasse titolari - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A L`Inter si prepara ad affrontare la penultima partita casalinga in questa Serie A, in vista... 🔗calciomercato.com

Inter, rivoluzione totale col Verona: Inzaghi ne cambia 10! La probabile formazione - Sarà un’Inter profondamente rinnovata quella che scenderà in campo stasera a San Siro contro il Verona, nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A. Inzaghi – squalificato per la sfida odierna -, ha optato per un turnover massiccio, cambiando dieci undicesimi della formazione che mercoledì ha strappato un prezioso 3-3 al Montjuïc. DIECI CAMBI – L’unico titolare confermato è Yann Bisseck, che sarà ancora una volta schierato nel ruolo di braccetto destro nella difesa a tre. 🔗inter-news.it

Inter sotto rivoluzione con il Verona? Inzaghi e l’unica priorità - L’Inter, prima del ritorno di UEFA Champions League, affronterà prima il Verona in campionato. Simone Inzaghi stavolta deve dare priorità ad un unico obiettivo, rivoluzione in atto! PRIORITÀ – In campionato il Napoli ha tre punti di vantaggio sull’Inter e il calendario rimane piuttosto favorevole dopo la vittoria col Torino. Il prossimo scontro dei partenopei, che potrebbe essere quello più insidioso, è con il Lecce al Via del Mare che vive una crisi di risultati evidente. 🔗inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Verona, le ufficiali: maxi turnover Inzaghi, 10 cambi rispetto al Barça; La rivoluzione di Inzaghi è completa: anche Sommer out, 10 cambi con vista Barça; FCIN1908 / Inter-Verona, rivoluzione Inzaghi: ne cambia 10! Ecco la formazione definitiva; Inter-Verona LIVE, formazioni ufficiali: 10 cambi per Inzaghi, dentro Zalewski e Correa; Frese e Niasse titolari. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, subito rigore e il Verona sparisce: dopo turnover e squalifiche patteggiate -3 dal Napoli - I nerazzurri rimaneggiati rispondo a Conte grazie il successo casalingo contro l'Hellas: decisivo il gol di Asslani ... 🔗tuttosport.com

Inter-Verona LIVE, formazioni ufficiali: 10 cambi per Inzaghi, dentro Zalewski e Correa; Frese e Niasse titolari - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A L`Inter si prepara ad affrontare la penultima partita casalinga in questa Serie A, in ... 🔗msn.com

Inter-Verona, formazioni ufficiali: Inzaghi rivoluziona i nerazzurri, 10 cambi rispetto a mercoledì. Arnautovic-Correa in avanti, Thuram a riposo - SERIE A - Simone Inzaghi (squalificato e sostituito in panchina dal vice Farris) vara il maxi-turnover a 72 ore dalla sfida dentro e fuori contro il Barcellona ... 🔗eurosport.it