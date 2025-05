Inter Supercoppa italiana clamorosa rivelazione Corriere della Sera | i nerazzurri rinunciano a partecipare? Cosa sta succedendo

Inter Supercoppa italiana, arriva una clamorosa rivelazione del Corriere della Sera: i nerazzurri rinunciano a partecipare? Cosa accade

Come riferito dal Corriere della Sera, la disputa della Supercoppa italiana 2025-26 in Arabia Saudita non è stata gradita dall'Inter, anzi: i nerazzurri non hanno dato il loro ok e si riservano il diritto di confermare la partecipazione alla rassegna.

Il club milanese ha fatto sapere che si riserva di confermare o meno la propria presenza perché a dicembre potrebbe anche avere l'Intercontinentale e dunque denuncia un calendario troppo affollato di partite. La Lega ha preso atto, ma in caso di forfait della società rivale della Juve è sicura una reazione.

