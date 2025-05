Inter rivoluzione totale col Verona | Inzaghi ne cambia 10! La probabile formazione

© Inter-news.it - Inter, rivoluzione totale col Verona: Inzaghi ne cambia 10! La probabile formazione Inter profondamente rinnovata quella che scenderà in campo stasera a San Siro contro il Verona, nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A. Inzaghi – squalificato per la sfida odierna -, ha optato per un turnover massiccio, cambiando dieci undicesimi della formazione che mercoledì ha strappato un prezioso 3-3 al Montjuïc.DIECI CAMBI – L’unico titolare confermato è Yann Bisseck, che sarà ancora una volta schierato nel ruolo di braccetto destro nella difesa a tre. Al suo fianco agiranno Stefan de Vrij e Carlos Augusto, a protezione del portiere Josep Martinez, preferito a Sommer e pronto a mettersi in mostra tra i pali. A centrocampo, la rivoluzione è totale: sugli esterni spazio a Matteo Darmian e Nicola Zalewski, mentre in mezzo toccherà a Davide Frattesi, Kristjan Asllani – che prenderà il posto dello squalificato Hakan Calhanoglu -, e Piotr Zielinski, che avrà l’occasione per guadagnare minutaggio e ritmo partita in vista del finale di stagione. 🔗 Sarà un’profondamente rinnovata quella che scenderà in campo stasera a San Siro contro il, nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A.– squalificato per la sfida odierna -, ha optato per un turnover massiccio,ndo dieci undicesimi dellache mercoledì ha strappato un prezioso 3-3 al Montjuïc.DIECI CAMBI – L’unico titolare confermato è Yann Bisseck, che sarà ancora una volta schierato nel ruolo di braccetto destro nella difesa a tre. Al suo fianco agiranno Stefan de Vrij e Carlos Augusto, a protezione del portiere Josep Martinez, preferito a Sommer e pronto a mettersi in mostra tra i pali. A centrocampo, la: sugli esterni spazio a Matteo Darmian e Nicola Zalewski, mentre in mezzo toccherà a Davide Frattesi, Kristjan Asllani – che prenderà il posto dello squalificato Hakan Calhanoglu -, e Piotr Zielinski, che avrà l’occasione per guadagnare minutaggio e ritmo partita in vista del finale di stagione. 🔗 Inter-news.it

