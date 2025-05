Inter piccola speranza Lautaro in vista del Barcellona

Gli esame di ieri a cui si è sottoposto il capitano nerazzurro hanno evidenziato un elongazione ai flessori della coscia sinistra. Infortunio di media entità che se fosse arrivato in un altro momento della stagione non avrebbe scaturito troppi preoccupazioni. Questo tipo di problema muscolare di solito ha una tempistica

