Inter per Borghi il nodo è mentale | Col Barcellona un dato di fatto

© Inter-news.it - Inter, per Borghi il nodo è mentale: «Col Barcellona un dato di fatto» Inter si prepara alla sfida di campionato contro il Verona, con lo sguardo già proiettato al ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona, il dibattito attorno alla continuità della squadra di Inzaghi in Serie A si riaccende. A farlo è stato Stefano Borghi, Intervenuto su Sky Sport per analizzare la corsa scudetto e il momento della squadra nerazzurra.PROBLEMA mentale? – Secondo il collega Stefano Borghi, l’Inter continua a manifestare un problema non tanto fisico quanto mentale: «L’anno che l’Inter arriva in finale di Champions League, in campionato aveva le stesse problematiche che ha oggi. Lì era nervosismo, oggi più di mancanza di concentrazione. L’anno scorso dichiarano l’obiettivo seconda stella e in Champions escono agli ottavi contro l’Atletico Madrid. 🔗 Mentre l’si prepara alla sfida di campionato contro il Verona, con lo sguardo già proiettato al ritorno della semifinale di Champions League contro il, il dibattito attorno alla continuità della squadra di Inzaghi in Serie A si riaccende. A farlo è stato Stefanovenuto su Sky Sport per analizzare la corsa scudetto e il momento della squadra nerazzurra.PROBLEMA? – Secondo il collega Stefano, l’continua a manifestare un problema non tanto fisico quanto: «L’anno che l’arriva in finale di Champions League, in campionato aveva le stesse problematiche che ha oggi. Lì era nervosismo, oggi più di mancanza di concentrazione. L’anno scorso dichiarano l’obiettivo seconda stella e in Champions escono agli ottavi contro l’Atletico Madrid. 🔗 Inter-news.it

