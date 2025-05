Inter multa e giornata di squalifica per Inzaghi e Chalanoglu

E' stato ufficializzato durante la giornata di giovedì il patteggiamento tra le parti riguardo il caso curve. La multa è stata confermata. Il procuratore Chinè, dopo un attenta disamina degli atti, ha stabilito che i tesserati nerazzurri hanno violato l' articolo 25 comma 10 del codice della giustizia sportiva.

Indagine Doppia Curva, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica! Multa anche per l’Inter, mentre Marotta e Zanetti… - di RedazioneIndagine Doppia Curva, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica! Multa anche per l’Inter, mentre Marotta e Zanetti… Le ultime Arrivano degli aggiornamenti inattesi riguardo l’indagine Doppia Curva che sta portando avanti la Procura di Milano da alcuni mesi, relativi alla Curva Nord dell’Inter, alla Curva Sud del Milan e ai rapporti tra il tifo organizzato e alcuni tesserati delle due società. 🔗internews24.com

Bestemmia Lautaro in Juve Inter: squalifica o multa? Si va verso questa decisione per l’argentino - di Redazione JuventusNews24Bestemmia Lautaro in Juve Inter: squalifica o multa? Ecco la possibile decisione per l’argentino dopo il gesto dell’Allianz Stadium Lautaro Martinez continua a far parlare di sé per quella presunta bestemmia pronunciata al termine di Juve Inter. Un episodio che il Toro aveva declassato così nell’intervista a Dazn dopo l’ultima gara col Genoa: «Quello che è capitato l’altra sera mi ha dato molto fastidio: non ho mai bestemmiato. 🔗juventusnews24.com

Giudice sportivo, una giornata di squalifica e 15mila euro di multa a Gasperini - LE DECISIONI. L’allenatore sanzionato perché recidivo. Un turno di squalifica anche a Ederson, per proteste. Multa al club per lancio di fumogeni e bottigliette. 🔗ecodibergamo.it

Inchiesta Ultras, Inzaghi e Calha patteggiano una giornata di squalifica; Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno; Inchiesta curve, Inter e Milan patteggiano: un turno di stop per Inzaghi; Inter, squalifica soft Inzaghi e Calhanoglu per caso curve scatena la polemica sul web. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inchiesta Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: una giornata di squalifica - Si attende il comunicato ufficiale Figc sul caso dei rapporti tra ultra e giocatori. Nessuna irregolarita per Marotta ... 🔗msn.com

Inchiesta ultrà, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: solo una giornata di squalifica (e una multa) per i rapporti con la curva dell'Inter - Una giornata di squalifica per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, ammende rispettivamente di 15 e 30 mila euro e 70mila per l'Inter. Multa di 30mila ... 🔗msn.com

Inter, squalifica soft Inzaghi e Calhanoglu per caso curve scatena la polemica sul web - Inzaghi e Calhanoglu salteranno il Verona per squalifica. Si chiude il filone sportivo del caso curve, il popolo del web punta il dito sui tempi e sulle sanzioni ... 🔗sport.virgilio.it