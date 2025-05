Inter in scioltezza contro il Verona | i nerazzurri stanno bene Lo Scudetto è andato la Champions no

Scudetto sempre più vicino. è bravo ma non originale,. `Chi vince scrive la storia, chi perde la legge`, così dice Antonio Conte, nell`euforia dello sempre più vicino. è bravo ma non originale,.

Milan-Verona, Condò: "Il gol mi ha ricordato la Supercoppa contro l'Inter" - Paolo Condò ha commentato così a Sky la vittoria del Milan contro l'Hellas Verona per 1-0. Ecco il parere sulla partita di San Siro

Inter: esami per Lautaro, piccolo spiraglio per Pavard. Contro il Verona riposano i big - L`Inter è tornata in nottata dalla Catalogna e si è goduta una giornata di riposo in seguito al 3-3 maturato allo Stadio Olimpico Lluìs Companys...

Hellas Verona, in 25 convocati contro l'Inter: due i recuperi - Trasferta delicata per l'Hellas Verona in programma domani a Milano contro l'Inter. Il club gialloblu ha rilasciato nella giornata di oggi i nomi dei convocati. TRASFERTA – In vista della trasferta a Milano di domani sera, Paolo Zanetti ha rilasciato la lista dei 25 calciatori che andranno a San Siro per la gara tra Inter e Hellas Verona. Il tecnico degli scaligeri, per la partita di sabato alle ore 20:45, ha recuperato sia Tchatchoua in difesa che Tengstedt in attacco.

Inter in scioltezza contro il Verona: i nerazzurri stanno tutti bene. Lo Scudetto è andato, la Champions no - `Chi vince scrive la storia, chi perde la legge`, così dice Antonio Conte, nell`euforia dello Scudetto sempre più vicino. è bravo ma non originale, l`allenatore.

Serie A, corsa scudetto: Inter non molla, batte il Verona e resta a -3 dal Napoli - L'Inter batte il Verona a San Siro e torna a -3 dal Napoli: al Meazza basta un rigore di Asllani dopo 9' di gioco per avere meglio dei veneti, in una serata tutt'altro che spettacolare in cui la testa ...

Inter, subito rigore e il Verona sparisce: dopo turnover e squalifiche patteggiate -3 dal Napoli - I nerazzurri rimaneggiati rispondo a Conte grazie il successo casalingo contro l'Hellas: decisivo il gol di Asslani ...