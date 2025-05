Inter-Hellas Verona probabili formazioni Serie A | le scelte di Farris via Inzaghi

© Inter-news.it - Inter-Hellas Verona probabili formazioni Serie A: le scelte di Farris (via Inzaghi) Inter-Hellas Verona e le probabili formazioni in Serie A in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la 35ª giornata di Serie A. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraMILANO – L’Inter dello squalificato Simone Inzaghi – sostituito in panchina dal vice Massimiliano Farris – aspetta l’Hellas Verona di Paolo Zanetti dopo le fatiche di Barcellona. e appena prima del ritorno. Il secondo posto nerazzurro a quota 71 punti non cambierà ma la trasferta del Napoli (74) a Lecce (27) potrebbe aumentare ulteriormente la distanza dalla vetta. Il Verona, invece, manca ancora qualche punto per potersi salvare aritmeticamente e il quindicesimo posto insieme al Parma, a 32 punti, resta pericoloso. 🔗 e leinA in vista della gara odierna della squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la 35ª giornata diA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraMILANO – L’dello squalificato Simone– sostituito in panchina dal vice Massimiliano– aspetta l’di Paolo Zanetti dopo le fatiche di Barcellona. e appena prima del ritorno. Il secondo posto nerazzurro a quota 71 punti non cambierà ma la trasferta del Napoli (74) a Lecce (27) potrebbe aumentare ulteriormente la distanza dalla vetta. Il, invece, manca ancora qualche punto per potersi salvare aritmeticamente e il quindicesimo posto insieme al Parma, a 32 punti, resta pericoloso. 🔗 Inter-news.it

Hellas Verona-Cagliari: le probabili formazioni - Alle 20.45 l'Hellas Verona ospita il Cagliari al Bentegodi. La squadra di Nicola deve rinunciare a Mina, infortunato e Piccoli, squalificato. Nei gialloblù assenti invece Dawidowicz e Tengstedt. Le probabili formazioni HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua...

Hellas Verona-Cagliari: le probabili formazioni - Alle 20.45 l'Hellas Verona ospita il Cagliari al Bentegodi. La squadra di Nicola deve rinunciare a Mina, infortunato e Piccoli, squalificato. Nei gialloblù assenti invece Dawidowicz e Tengstedt. Le probabili formazioni HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua...

Inter-Verona, le probabili formazioni per la 35ª giornata di Serie A - Inter-Verona si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio "San Siro" di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. INTER-VERONA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Sarà l'Inter B a sfidare questa sera a San Siro (fischio d'inizio ore 20.45) il Verona di Paolo Zanetti. I nerazzurri pensano alla partita di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì sempre a Milano.

