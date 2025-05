Inter Hellas Verona LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

© Internews24.com - Inter Hellas Verona LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Inter Hellas Verona, match valevole per il 35° turno di Serie A: seguilo LIVE con noi

Tutto pronto a San Siro per Inter Hellas Verona, sfida valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dalla sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato per 0 ad 1 contro la Roma, scaligeri reduci dalla sconfitta rimediata per 0 a 2 contro il Cagliari. Segui con noi la cronaca LIVE testuale del match.

Fischio d'inizio alle 20.45.

Migliore in campo nel primo tempo:

Inter Hellas Verona, IL tabellino:
In attesa delle formazioni ufficiali.

Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato - di RedazioneInter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato, in programma sabato alle 20:45 Sabato 3 maggio andrà in scena la sfida di campionato tra Inter e Hellas Verona, valida per la 35a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma ed il pareggio di Montjuic in Champions League, l’Inter vuole tornare al successo in campionato, cercando di continuare la marcia verso il 21esimo scudetto. 🔗internews24.com

Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri - Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco la situazione assenze dei veneti, tra infortuni L'articolo Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Verso Inter- Hellas Verona, i precedenti a San Siro - Inter-Hellas Verona, puntata numero 35 del campionato di Serie A. Si gioca alle 20:45 a San Siro, ma tanto – se pensiamo al peso specifico dei tre punti messi a disposizione – dipenderà dal risultato di Lecce-Napoli, match che si disputerà al Via del Mare nel tardo pomeriggio di domani. L'articolo Verso Inter- Hellas Verona, i precedenti a San Siro proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

