Inter Hellas Verona LIVE 1-0 | occasione per i nerazzurri Dimarco calcia male

© Internews24.com - Inter Hellas Verona LIVE 1-0: occasione per i nerazzurri, Dimarco calcia male Inter Hellas Verona, match valevole per il 35° turno di Serie A: seguilo LIVE con noiTutto pronto a San Siro per Inter Hellas Verona, sfida valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. nerazzurri reduci dalla sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato per 0 ad 1 contro la Roma, scaligeri reduci dalla sconfitta rimediata per 0 a 2 contro il Cagliari. Segui con noi la cronaca LIVE testuale del match.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Prima azione dell’Hellas – Tchatchoua vince un rimpallo e crossa verso il centro, de Vrij chiude in corner.6? Arnautovic reclama per un tocco col braccio in area di Valentini – Triangolo con Carlos Augusto, il difensore avversario colpisce il pallone con la mano. 🔗 di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 20.45 a San Siro per, match valevole per il 35° turno di Serie A: seguilocon noiTutto pronto a San Siro per, sfida valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A.reduci dalla sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato per 0 ad 1 contro la Roma, scaligeri reduci dalla sconfitta rimediata per 0 a 2 contro il Cagliari. Segui con noi la cronacatestuale del match.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Prima azione dell’– Tchatchoua vince un rimpallo e crossa verso il centro, de Vrij chiude in corner.6? Arnautovic reclama per un tocco col braccio in area di Valentini – Triangolo con Carlos Augusto, il difensore avversario colpisce il pallone con la mano. 🔗 Internews24.com

Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato - di RedazioneInter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato, in programma sabato alle 20:45 Sabato 3 maggio andrà in scena la sfida di campionato tra Inter e Hellas Verona, valida per la 35a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma ed il pareggio di Montjuic in Champions League, l'Inter vuole tornare al successo in campionato, cercando di continuare la marcia verso il 21esimo scudetto.

Inter Hellas Verona LIVE 1-0: Suslov calcia sull'esterno della rete, gli scaligeri si fanno sentire

Inter Hellas Verona LIVE 1-0: Correa e Arnautovic non sfruttano un ottimo contropiede

LIVE - Inter-Hellas Verona 1-0, 64': contropiede gestito male da Correa e Arnautovic, sfuma una buona chance - INTER-HELLAS VERONA 1-0 (9' Asllani (R)) LIVE MATCH 63' - Lancio impossibile da controllare per Tchatchoua, pallone che termina dritto a fondo campo. 61' - De Vrij a valanga su Sarr, punizione per il ...

Inter-Verona LIVE alle 20.45 - Inter-Hellas Verona, 35esima giornata di Serie A L`Inter si prepara ad affrontare la penultima partita casalinga in questa Serie A, in vista dell`attesissima sfida.

Inter-Hellas Verona, risultato in diretta: LIVE (0-0) - Visualizzazioni: 7 Inter-Hellas Verona, nerazzurri chiamati a rispondere dopo la vittoria al Napoli. Tanto turnover Inzaghi, a cominciare dal tandem Correa-Arnautovic lì davanti. C'è da vincere, anche ...