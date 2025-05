Inter Hellas Verona 1-0 | vittoria di gestione dei nerazzurri la testa è già al Barcellona!

© Internews24.com - Inter Hellas Verona 1-0: vittoria di gestione dei nerazzurri, la testa è già al Barcellona!

Inter Hellas Verona, match valevole per il 35° turno di Serie A: seguilo live con noiTutto pronto a San Siro per Inter Hellas Verona, sfida valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. nerazzurri reduci dalla sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato per 0 ad 1 contro la Roma, scaligeri reduci dalla sconfitta rimediata per 0 a 2 contro il Cagliari. Segui con noi la cronaca live testuale del match.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Prima azione dell’Hellas – Tchatchoua vince un rimpallo e crossa verso il centro, de Vrij chiude in corner.6? Arnautovic reclama per un tocco col braccio in area di Valentini – Triangolo con Carlos Augusto, il difensore avversario colpisce il pallone con la mano. 🔗 di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 20.45 a San Siro per, match valevole per il 35° turno di Serie A: seguilo live con noiTutto pronto a San Siro per, sfida valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A.reduci dalla sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato per 0 ad 1 contro la Roma, scaligeri reduci dalla sconfitta rimediata per 0 a 2 contro il Cagliari. Segui con noi la cronaca live testuale del match.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Prima azione dell’– Tchatchoua vince un rimpallo e crossa verso il centro, de Vrij chiude in corner.6? Arnautovic reclama per un tocco col braccio in area di Valentini – Triangolo con Carlos Augusto, il difensore avversario colpisce il pallone con la mano. 🔗 Internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri - Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco la situazione assenze dei veneti, tra infortuni L'articolo Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Verso Inter- Hellas Verona, i precedenti a San Siro - Inter-Hellas Verona, puntata numero 35 del campionato di Serie A. Si gioca alle 20:45 a San Siro, ma tanto – se pensiamo al peso specifico dei tre punti messi a disposizione – dipenderà dal risultato di Lecce-Napoli, match che si disputerà al Via del Mare nel tardo pomeriggio di domani. L'articolo Verso Inter- Hellas Verona, i precedenti a San Siro proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato - di RedazioneInter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato, in programma sabato alle 20:45 Sabato 3 maggio andrà in scena la sfida di campionato tra Inter e Hellas Verona, valida per la 35a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma ed il pareggio di Montjuic in Champions League, l’Inter vuole tornare al successo in campionato, cercando di continuare la marcia verso il 21esimo scudetto. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Verona, le ufficiali: maxi turnover Inzaghi, 10 cambi rispetto al Barça; FINALE Inter-Verona 1-0: il rigore di Asllani riporta i nerazzurri a -3 dal Napoli; Inter-Verona LIVE 1-0: Asllani dal dischetto spiazza Montipò; FCIN1908 / Inter-Verona, rivoluzione Inzaghi: ne cambia 10! Ecco la formazione definitiva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Hellas Verona 1-0, le pagelle: Carlos Augusto e Zalewski (6,5) volenterosi, Asllani decisivo (7) - A San Siro l'Inter tiene il ritmo del Napoli anche con le seconde linee e batte l'Hellas Verona per 1-0. A segno su rigore al 9' Asllani, che regala i tre punti ai nerazzurri che ... 🔗msn.com

Inter-Verona 1-0, le pagelle: Asllani (7) gioca da protagonista, Arnautovic (5) stavolta delude - L'Inter batte 1-0 l'Hellas Verona e risponde al Napoli, mantenendo ancora viva la lotta scudetto a tre giornate dalla fine del campionato. Decisivo il gol di Asllani su calcio di rigore, ... 🔗ilmessaggero.it

LIVE - Inter-Hellas Verona 1-0, 94': partita agli sgoccioli, De Vrij chiude Livramento sventando un pericolo - INTER-HELLAS VERONA 1-0 (9' Asllani (R)) LIVE MATCH 93' - Chiusura provvidenziale di De Vrij, che evita che Livramento arrivi su un pallone di Serdar. 92' - Dopo diversi minuti di attesa, può entrare ... 🔗msn.com