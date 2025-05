Inter Hellas Verona 1-0 i nerazzurri non mollano e tengono il passo del Napoli! Decide Asllani su rigore La classifica Serie A aggiornata

Inter Hellas Verona 1-0, i nerazzurri non mollano e tengono il passo del Napoli! Decide Asllani su rigore. La classifica Serie A aggiornata, dopo il match di San SiroRisponde presente l‘Inter, che anche con le seconde linee, ma soprattutto con la testa al ritorno di Champions League contro il Barcellona, vince la sfida appena terminata a San Siro contro il Verona per 1-0. Decisivo un rigore segnato da Asllani nel primo tempo che regala alla squadra di Inzaghi, stasera guidata da Farris, tre punti fondamentali per non far scappare ulteriormente il Napoli di Antonio Conte, uscito vincente dalla trasferta di Lecce. Azzurri davanti di 3 punti, a quota 77. Ecco la classifica:La classifica Serie A aggiornataNapoli 77 (35 partite giocate)Inter 74 punti (35)Atalanta 65 (34)Juventus 62 (34)Bologna 61 (34)Roma 60 (34)Lazio 60 (34)Fiorentina 59 (34)Milan 54 (34)Como 45 (35)Torino 44 (35)Udinese 44 (35)Genoa 39 (34)Verona 32 (35)Parma 31 (35)Cagliari 30 (35)Lecce 27 (35)Venezia 26 (34)Empoli 25 (34)Monza 15 (34) Internews24. 🔗 1-0, inonildelsu. La, dopo il match di San SiroRisponde presente l‘, che anche con le seconde linee, ma soprattutto con la testa al ritorno di Champions League contro il Barcellona, vince la sfida appena terminata a San Siro contro ilper 1-0. Decisivo unsegnato danel primo tempo che regala alla squadra di Inzaghi, stasera guidata da Farris, tre punti fondamentali per non far scappare ulteriormente ildi Antonio Conte, uscito vincente dalla trasferta di Lecce. Azzurri davanti di 3 punti, a quota 77. Ecco la:La77 (35 partite giocate)74 punti (35)Atalanta 65 (34)Juventus 62 (34)Bologna 61 (34)Roma 60 (34)Lazio 60 (34)Fiorentina 59 (34)Milan 54 (34)Como 45 (35)Torino 44 (35)Udinese 44 (35)Genoa 39 (34)32 (35)Parma 31 (35)Cagliari 30 (35)Lecce 27 (35)Venezia 26 (34)Empoli 25 (34)Monza 15 (34)news24. 🔗 Internews24.com

