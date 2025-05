Inter-Fiorentina Women le formazioni ufficiali | Wullaert guida l’attacco

© Inter-news.it - Inter-Fiorentina Women, le formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco Inter Women e la Fiorentina per la penultima giornata di serie A femminile. Inter-Fiorentina Women, le formazioni ufficialiInter(3-5-2): Baldi; Bartoli, Milinkovic, Andrés; Schough, Pavan, Santi, Detruyer, Robustellini; Wullaert, Bugeja.A disposizione: Rúnarsdóttir, Piazza, Pedersen, Polli, Karchouni, Merlo, Serturini, Alborghetti, Tomaselli, Fadda, Mansaray, Csizar.Coach: Gianpiero PiovaniFiorentina (3-5-2): Fiskerstrand; Erzen, Ballisager, Faerge; Bredgaard, Snerle, Boquete, Severini, Catena; Janogy, Bonfantini.A disposizione: Durante, Bettineschi, Longo, Della Peruta, Georgieva, Sarti, Pastrenge, Cherubini, 77 Curmark, Filangeri, Ciabini, Lombardi.Coach: Sebastian de la Fuente.Arbitro: MiglioriniAssistenti: Abbinante, FerraroIV Ufficiale: Frazza Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inter-Fiorentina Women, le formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco)© Inter-News. 🔗 È tempo di Femminile allo stadio Gianni Brera di Milano tra l’e laper la penultima giornata di serie A femminile., le(3-5-2): Baldi; Bartoli, Milinkovic, Andrés; Schough, Pavan, Santi, Detruyer, Robustellini;, Bugeja.A disposizione: Rúnarsdóttir, Piazza, Pedersen, Polli, Karchouni, Merlo, Serturini, Alborghetti, Tomaselli, Fadda, Mansaray, Csizar.Coach: Gianpiero Piovani(3-5-2): Fiskerstrand; Erzen, Ballisager, Faerge; Bredgaard, Snerle, Boquete, Severini, Catena; Janogy, Bonfantini.A disposizione: Durante, Bettineschi, Longo, Della Peruta, Georgieva, Sarti, Pastrenge, Cherubini, 77 Curmark, Filangeri, Ciabini, Lombardi.Coach: Sebastian de la Fuente.Arbitro: MiglioriniAssistenti: Abbinante, FerraroIV Ufficiale: Frazza-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (, le)©-News. 🔗 Inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Formazioni ufficiali Roma Inter Women: le scelte di Spugna e Piovani - di RedazioneFormazioni ufficiali Roma Inter Women: le scelte di Spugna e Piovani per il primo turno della Poule Scudetto della Serie A Femminile Sono state diramate le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo la Roma Femminile contro l’Inter Women per la sfida valevole per il primo turno della Poule Scudetto della Serie A femminile. Di seguito le scelte operate dai due tecnici, Alessandro Spugna e Gianpiero Piovani. 🔗internews24.com

Juventus Women Fiorentina, le formazioni ufficiali del match: esordio per Godo, davanti Vangsgaard e Beccari - di Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per le semifinali di Coppa Italia femminile (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi affronta la Fiorentina in casa nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile prima della sosta per le Nazionali. Si riparte dal 3-2 in favore delle bianconere dell’andata. 🔗juventusnews24.com

Formazioni ufficiali Inter Women Milan: le scelte di Piovani e Bakker - di RedazioneFormazioni ufficiali Inter Women Milan: le ragazze che scenderanno in campo nel match Le Nerazzurre dell’Inter Women di Gianpiero Piovani tornano in campo per sfidare il Milan nel derby valido per la terza giornata della Poule Scudetto: fischio d’inizio alle 13:30 all’Arena Civica Gianni Brera. Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Suzanne Bakker per la sfida: INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 3 Bowen, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszàr, 24 Milinkovic, 23 Magull, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Women, le formazioni di Inter - Fiorentina; LIVE – Inter-Fiorentina femm. 0-0: si parte!; Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Mkhitaryan, Thuram, Lautaro Martinez, Fagioli, Zaniolo, Zalewski, Acerbi e Gudmundsson; Femminile, Inter-Fiorentina formazioni ufficiali: conferma per Polli e Cambiaghi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter-Fiorentina Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca - Inter-Fiorentina Women è la nona partita nerazzurra in programma per la poule scudetto della Serie A Femminile. Le calciatrici di Gianpiero Piovani, - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Finale Campionato Primavera Femminile, Juventus Women U19-Inter: le formazioni ufficiali - Tra poco prenderà il via la finale scudetto del campionato primavera femminile. La Juventus Women Under 19 sfiderà l'Inter. Ecco le formazioni ufficiali delle due ... 🔗tuttojuve.com