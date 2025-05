Inter-Fiorentina Women le convocate di Piovani | assente una titolare

© Inter-news.it - Inter-Fiorentina Women, le convocate di Piovani: assente una titolare

Sono venticinque le calciatrici nerazzurre convocate da mister Gianpiero Piovani per Inter-Fiorentina Women. Nella lista manca una titolarissima.

LA PARTITA – Dopo aver conquistato aritmeticamente l'accesso alla prossima Champions League grazie ai due successi contro Roma e Milan, l'Inter Women ospita la Fiorentina nel match della Poule Scudetto. Le nerazzurre, il cui obiettivo dichiarato è ora quello di posizionarsi tra le prime due del Campionato Femminile, si presentano alla sfida senza la titolare Michela Cambiaghi.

Inter-Fiorentina Women, la lista delle calciatrici convocate da Piovani

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir, 3 Katie Bowen; 4 Sofie Junge Pedersen, 5 Ivana Andrés, 6 Irene Santi, 7 Haley Bugeja, 8 Matilde Pavan, 9 Elisa Polli, 10 Ghoutia Karchouni, 12 Alessia Piazza, 13 Beatrice Merlo, 14 Chiara Robustellini, 15 Annamaria Serturini, 19 Lisa Alborghetti, 20 Marie Detruyer, 21 Martina Tomaselli, 22 Olivia Schough, 24 Marija Ana Milinkovic, 25 Paola Fadda, 26 Jasmin Mansaray, 27 Henrietta Csiszàr, 31 Tessa Wullaert, 33 Elisa Bartoli, 94 Rachele Baldi.

