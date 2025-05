Inter-Fiorentina Women | data ora diretta TV LIVE streaming e cronaca

© Inter-news.it - Inter-Fiorentina Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca Inter-Fiorentina Women è la nona partita nerazzurra in programma per la poule scudetto della Serie A Femminile. Le calciatrici di Gianpiero Piovani, reduci da un altro grande successo in campionato come l’ampia vittoria in trasferta sul Milan, sono pronte a tornare in campo nel weekend. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Fiorentina Women.SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’Inter Women di Gianpiero Piovani, dopo aver battuto il Milan in trasferta nell’ultima giornata di campionato, torna in campo nel weekend. Nella 9ª giornata di poule scudetto di Serie A Femminile le nerazzurre giocheranno in casa contro la Fiorentina di Sebastian de la Fuente. Ma quando e dove si gioca Inter-Fiorentina Women? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 03 maggio – dalle ore 12:30, quando è previsto il fischio d’inizio presso il l’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. 🔗 è la nona partita nerazzurra in programma per la poule scudetto della Serie A Femminile. Le calciatrici di Gianpiero Piovani, reduci da un altro grande successo in campionato come l’ampia vittoria in trasferta sul Milan, sono pronte a tornare in campo nel weekend. Ecco tutte le informazioni utili su.SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L’di Gianpiero Piovani, dopo aver battuto il Milan in trasferta nell’ultima giornata di campionato, torna in campo nel weekend. Nella 9ª giornata di poule scudetto di Serie A Femminile le nerazzurre giocheranno in casa contro ladi Sebastian de la Fuente. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 03 maggio – dalle ore 12:30, quando è previsto il fischio d’inizio presso il l’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano. 🔗 Inter-news.it

