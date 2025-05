Inter-Fiorentina Women 1-3 le pagelle | Robustellini male Schough sfoggia!

© Inter-news.it - Inter-Fiorentina Women 1-3, le pagelle: Robustellini male, Schough sfoggia! pagelle di Inter-Fiorentina Women, nona nonché penultima gara di poule scudetto di Serie A Femminile, terminata 1-3 in favore della viola. Robustellini delude, mentre Schough si mette in mostra.BALDI 5.5 – Piovani lascia in panchina Runarsdottir e si affida a lei. Per il vice portiere, però, è un pomeriggio sfortunato. Subisce due gol da Boquete, col secondo che è davvero una prodezza su cui poteva fare poco. In occasione del raddoppio Snerle la manda completamente in tilt.Inter-Fiorentina Women, le pagelle della difesaANDRES 6,5 – È la più solida del pacchetto difensivo. Prova a tenere a bada Janogy e in molte occasioni ci riesce. Presente anche in area di rigore, viene cercata spesso da calcio piazzato.MILINKOVIC 5,5 – Catena è difficile da contenere ma lei ci prova con fisico e determinazione. 🔗 Ledi, nona nonché penultima gara di poule scudetto di Serie A Femminile, terminata 1-3 in favore della viola.delude, mentresi mette in mostra.BALDI 5.5 – Piovani lascia in panchina Runarsdottir e si affida a lei. Per il vice portiere, però, è un pomeriggio sfortunato. Subisce due gol da Boquete, col secondo che è davvero una prodezza su cui poteva fare poco. In occasione del raddoppio Snerle la manda completamente in tilt., ledella difesaANDRES 6,5 – È la più solida del pacchetto difensivo. Prova a tenere a bada Janogy e in molte occasioni ci riesce. Presente anche in area di rigore, viene cercata spesso da calcio piazzato.MILINKOVIC 5,5 – Catena è difficile da contenere ma lei ci prova con fisico e determinazione. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorentina-Inter Women 1-0, le pagelle: Andres disfa, Runarsdottir salva! - Le pagelle di Fiorentina-Inter Women, gara valida per la quarta giornata di poule scudetto, terminata 1-0 in favore della viola. Runarsdottir salva il risultato nel primo tempo, dopo l’ingenuità di Andres che rischia di complicare tutto. RUNARSDOTTIR: 7 – La traiettoria di Boquete lascia a desiderare, ma il portiere nerazzurro è comunque brava ad interpretarla e a parare il rigore. Attenta sul resto delle conclusioni viola, non può nulla sul tap-in da distanza ravvicinata di Bonfantini. 🔗inter-news.it

Pagelle Fiorentina Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo - di Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per le semifinali di Coppa Italia femminile: pagelle Fiorentina Juventus Women I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Coppa Italia femminile: pagelle Fiorentina Juventus Women. TOP: Harviken, Krumbiegel, Brighton FLOP: Bennison Leggi su Juventusnews24.com 🔗juventusnews24.com

Pagelle Juventus Women Roma: Girelli tris per lo scudetto, Kullberg immensa VOTI - di Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il campionato di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Roma I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Roma. Peyraud-Magnin 7- Prende tre gol su cui è praticamente incolpevole. Determina, in positivo, alzando sulla traversa la stoccata di Greggi Lenzini 6 – Non sembra al meglio e soffre tanto Haavi. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Inter-Fiorentina 2-1, pagelle e tabellino: autorete di Pongracic e Arnautovic, nerazzurri a -1 dal Napoli; Inter-Fiorentina Women le formazioni ufficiali | Wullaert guida l’attacco; Inter-Fiorentina Women 1-2 al 45', calo di concentrazione e rimonta; Inter-Fiorentina Women, le formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter-Fiorentina Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca - Inter-Fiorentina Women è la nona partita nerazzurra in programma per la poule scudetto della Serie A Femminile. Le calciatrici di Gianpiero Piovani, reduci da un altro grande successo in campionato co ... 🔗informazione.it

Inter-Fiorentina, pagelle: Lukaku come ai Mondiali, Correa c’era? Dumfries tonico ma… - Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Fiorentina, le pagelle - Welcome to La ThuLa . Calhanoglu porto sicuro, Dimarco cocciuto - SOMMER 6 - Terzo clean sheet consecutivo, in una serata in cui l'unico a impegnarlo seriamente è Sottil in due circostanze. Non benissimo sul primo intervento, decisamente più efficace il secondo. 🔗fcinternews.it