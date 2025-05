Inter-Fiorentina Women 1-2 al 45? calo di concentrazione e rimonta

Inter-Fiorentina Women, match valido per la nona giornata della poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025. Al termine del primo tempo, la formazione viola conduce per 1-2 dopo una partenza fulminea e una rimonta costruita con grinta e qualità.PRIMO TEMPO – È la Fiorentina a partire con il piede sull'acceleratore: dopo appena due minuti, Boquete ruba palla a un difensore nerazzurro e lancia in profondità Janogy, il cui mancino sfiora il palo alla sinistra della porta difesa da Baldi. L'Inter però reagisce subito e all'8? sblocca il risultato. Schough si invola sulla fascia, serve Pavan che appoggia all'indietro per Irene Santi: la centrocampista nerazzurra calcia di prima intenzione e infila Fiskerstrand per l'1-0. Le ragazze di De La Fuente non si disuniscono e al 19? colpiscono un palo ancora con Janogy, preludio al pareggio che arriva al 34?.

Fiorentina-Inter Women 0-0 al 45?: Runarsdottir para un rigore! - Fiorentina-Inter Women 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti di primo tempo (segui QUI la cronaca live della partita). Ecco cosa è successo al Viola Park. TANTE EMOZIONI – Al Viola Park va in scena la terza partita dell’Inter Women in questa poule scudetto e l’avversaria è appunto la Fiorentina. Nelle prime due partite, le nerazzurre hanno raccolto appena un punto tra Roma e Milan. Due partite beffa per la squadra di Piovani, visto che in entrambi i casa comandava nel risultato fino a pochi minuti dalla fine. 🔗inter-news.it

