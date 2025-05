Inter colpo da maestro di Marotta | subito 30 milioni in cassa

© Serieanews.com - Inter, colpo da maestro di Marotta: subito 30 milioni in cassa Inter la testa è al campo, ma intanto, fuori dal rettangolo di gioco, l’Inter incassa una vittoria altrettanto preziosa. E non è solo questione di punti: subito 30 milioni in cassaInter, colpo da maestro di Marotta: subito 30 milioni in cassa – SerieAnewsStasera a San Siro andrà in scena Inter-Verona, penultima gara casalinga di campionato per i nerazzurri, ma l’attenzione della squadra e dei tifosi è già proiettata a martedì, quando il Barcellona arriverà a Milano per il ritorno della semifinale di Champions League.Una partita che vale una stagione, forse di più. Eppure, mentre Inzaghi lavora sul campo per scrivere un altro pezzo di storia recente, negli uffici di Viale della Liberazione si muove un’altra partita, fatta di documenti, clausole e sentenze. Già, perché se in campo il pallone rotola, fuori è il momento delle strategie. 🔗 In casala testa è al campo, ma intanto, fuori dal rettangolo di gioco, l’inuna vittoria altrettanto preziosa. E non è solo questione di punti:30indadi30in– SerieAnewsStasera a San Siro andrà in scena-Verona, penultima gara casalinga di campionato per i nerazzurri, ma l’attenzione della squadra e dei tifosi è già proiettata a martedì, quando il Barcellona arriverà a Milano per il ritorno della semifinale di Champions League.Una partita che vale una stagione, forse di più. Eppure, mentre Inzaghi lavora sul campo per scrivere un altro pezzo di storia recente, negli uffici di Viale della Liberazione si muove un’altra partita, fatta di documenti, clausole e sentenze. Già, perché se in campo il pallone rotola, fuori è il momento delle strategie. 🔗 Serieanews.com

L'Inter ha deciso: triplo colpo dalla stessa squadra per Marotta | CM.IT - Il club campione d'Italia resta in corsa su tutti i fronti, ma allo stesso tempo ha già iniziato a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo È datato l'interesse dell'Inter per Santiago Castro, trascinatore del Bologna di Italiano che sogna una nuova e storica qualificazione in Champions League. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itIl gioiello argentino, per la prima volta convocato dal Ct Scaloni in nazionale per le gare contro Uruguay e Brasile, è esploso in questa stagione con la casacca dei felsinei senza far rimpiangere un certo Zirkzee nel reparto offensivo.

Dal Milan all'Inter, il colpo è clamoroso: Marotta gela Ibrahimovic - Il Milan e l'Inter sono attese da gare importanti, ma prima bisogna segnalare una notizia di calciomercato. L'Inter, di fatto, è l'unica squadra italiana ad essere in corsa in tutte e tre le competizioni a disposizione. I nerazzurri, sconfiggendo il Feyenoord anche nel match di ritorno, hanno infatti staccato il pass per i quarti di finale di Champions League. Dal Milan all'Inter, il colpo è clamoroso: Marotta gela Ibrahimovic (LaPresse) tvplay.

"Ha detto sì": Inter, Marotta non si ferma più, i soldi della Champions per un colpo super - L'Inter si rinforza subito: Marotta ha già il sì del calciatore e sfrutta i soldi della Champions per piazzare il primo colpo in vista del Mondiale per Club "Ha detto sì": Inter, Marotta non si ferma più, i soldi della Champions per un colpo super (Ansa Foto) – SerieAnewsIl momento all'Inter è senza dubbio di grande euforia e gioia. La conquista della semifinale di Champions League da parte dei nerazzurri è un traguardo festeggiato giustamente, anche perché è stata eliminata dalla competizione come la corazzata Bayern Monaco.

