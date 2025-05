Inter col Verona con la testa al Barcellona | Inzaghi ne cambia dieci!

Inter si avvicina al match di questa sera con il Verona con la testa un po` al campionato e, tanto, alla Champions League. Il match di ritorno. 🔗 L`si avvicina al match di questa sera con ilcon laun po` al campionato e, tanto, alla Champions League. Il match di ritorno. 🔗 Calciomercato.com

Champions League, il supercomputer stila la lista dei favoriti prima dei quarti: il Barcellona in testa, l’Inter davanti al Real – Classifica - La più grande sorpresa agli ottavi di Champions League è stata l’eliminazione del Liverpool, capolista in Premier e candidata alla vittoria finale dopo aver dominato la “fase campionato”. L’addio delle squadre di Arne Slot ha rivoluzionato le gerarchie di questa Champions, in cui oggi non sembra esserci una squadra che spicca nettamente rispetto alle altre. Il “supercomputer” di Opta ha provato però a stilare una classifica delle favorite tra le otto squadre rimaste in corsa ai quarti di finale, tra cui c’è anche l’Inter. 🔗ilfattoquotidiano.it

Carlos Augusto a Inter TV: «Con il Barcellona abbiamo giocato di squadra. E il Verona…» - di RedazioneCarlos Augusto ha parlato a Inter TV: le dichiarazioni dopo la gara pareggiata contro il Barcellona in Champions League Carlos Augusto ha speso parole importanti ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio tra Barcellona e Inter, le dichiarazioni. LA GARA – «E’ una semifinale di Champions c’è sempre una motivazione in più ma oggi abbiamo giocato tanto di squadra perché quando giochi contro una squadra di qualità devi essere unito e abbiamo fatto bene, sarà una grande partita anche al ritorno. 🔗internews24.com

Panucci: «Calendario Inter? Ma guarda il Barcellona. Adesso conta la testa!» - Secondo Christian Panucci, come anche ribadito da Simone Inzaghi dopo la sconfitta col Milan, l’alibi della stanchezza non regge per l’Inter. Il paragone dell’ex calciatore non può che essere col Barcellona, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League. QUELLO CHE HA INCISO – Al termine di Inter-Milan, gara che decreta l’uscita dalla Coppa Italia per la squadra di Simone Inzaghi, Christian Panucci analizza il tutto nello studio di Mediaset. 🔗inter-news.it

Inter, col Verona con la testa al Barcellona: Inzaghi ne cambia dieci! - L`Inter si avvicina al match di questa sera con il Verona con la testa un po` al campionato e, tanto, alla Champions League. Il match di ritorno delle semifinali. 🔗calciomercato.com

Un'Inter senza Lautaro è possibile: l'esempio di Leao e la speranza per il Barcellona - Il Verona nel mezzo. L`Inter che scenderà in campo questa sera a partire dalle 20.45 allo Stadio San Siro avrà una grossa fetta di testa e di energie indirizzate. 🔗msn.com

Inter-Verona: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I nerazzurri vogliono tenere aperto il discorso scudetto, l'Hellas cerca punti dopo due sconfitte consecutive. Maxi turnover per Inzaghi, Zanetti senza gli squalificati Ghilardi e Coppola ... 🔗msn.com