Inter Bonolis | Lotta scudetto compromessa puntare a Champions

"Per lo scudetto è difficile, la Lotta è compromessa e per questo penso che l'Inter debba concentrarsi sulla Champions". Così il conduttore televisivo e tifoso Interista Paolo Bonolis all'Adnkronos, a margine dell'evento 'Tennis and Friends – Salute e Sport' al Foro Italico. "Io credo molto alla Champions soprattutto dopo l'andata contro il Barcellona,

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» - di RedazioneMichieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» L’intervista Intervistato in esclusiva dai microfoni di SampNews24, Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato cosi della lotta Scudetto: Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto. 🔗internews24.com

Lotta Scudetto, Di Francesco: «Il Napoli è una delle favorite, ma ho messo sempre davanti l’Inter…» - di RedazioneLotta Scudetto, Di Francesco: «Il Napoli è una delle favorite, ma ho messo sempre davanti l’Inter…» Le parole del tecnico del Venezia Nella conferenza stampa pre Venezia Napoli, Eusebio Di Francesco, ha parlato cosi del match e della lotta Scudetto: LE PAROLE- «Sarà una partita difficilissima, loro ci vorranno azzannare, conoscendo Conte. Sarà la seconda della classe contro la penultima, vorranno fare la partita, ma noi non vogliamo essere da meno, andando oltre a tutto, con la grinta e la mentalità giuste. 🔗internews24.com

Ballotta sulla lotta scudetto: «Inter più avanti anche se in Napoli ha questa cosa» - di RedazioneBallotta analizza la lotta scudetto che secondo lui riguarda Inter e Napoli. Di seguito le parole dell’ex estremo difensore Raggiunto dai microfoni di News.SuperScommesse.it, Ballotta ha analizzato un tema molto caldo e cioè la lotta scudetto. L’ex estremo difensore anche dell’Inter ha detto la sua. PAROLE – «Io continuo a vedere l’Inter favorita, seppure non sia brillante come in passato. 🔗internews24.com

