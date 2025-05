Inter-Barcellona sold out | online biglietti a 1 000 euro ma il club nerazzurro mette in guardia dal rischio truffe

Inter-Barcellona, semifinale di Champions League in programma martedì alle 21 a San Siro, quando si ripartirà dal 3-3 maturato. 🔗 Tutto esaurito per, semifinale di Champions League in programma martedì alle 21 a San Siro, quando si ripartirà dal 3-3 maturato. 🔗 Calciomercato.com

Inter-Barcellona sold out: online biglietti a 1.000 euro, ma il club nerazzurro mette in guardia dal rischio truffe - Tutto esaurito per Inter-Barcellona, semifinale di Champions League in programma martedì alle 21 a San Siro, quando si ripartirà dal 3-3 ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona, biglietti introvabili: in vendita sul web a oltre 1000 euro - Ma la truffa è dietro l'angolo quindi bisogna avere molta attenzione. All'andata alcuni hanno pagato anche 3000 euro per un tagliando ... 🔗msn.com

Più di mille euro per la semifinale: online è caccia al biglietto di Inter-Barca - Per la sfida di ritorno dei nerazzurri con i campioni catalani, San Siro è sold out. E su internet i prezzi dei tagliandi sono schizzati alle ... 🔗milano.repubblica.it