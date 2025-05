Inter Barcellona Rafa Benitez | All’andata i catalani hanno pagato un po’ la stanchezza della Copa del Rey Lautaro out? Ma Inzaghi ha già dimostrato questo…

© Calcionews24.com - Inter Barcellona, Rafa Benitez: «All’andata i catalani hanno pagato un po’ la stanchezza della Copa del Rey. Lautaro out? Ma Inzaghi ha già dimostrato questo…» Inter Barcellona, Rafa Benitez: «All’andata i catalani hanno pagato un po’ la stanchezza della Copa del Rey. Lautaro out? Ma Inzaghi ha già dimostrato questo.» L’eco di Barcellona–Inter non si è ancora spenta, anzi, in vista della semifinale di ritorno è ancora più forte. Su La Gazzetta dello Sport ci ragiona Rafa Benitez, che i . 🔗 : «un po’ ladel Rey.? Maha giàquesto.» L’eco dinon si è ancora spenta, anzi, in vistasemifinale di ritorno è ancora più forte. Su La Gazzetta dello Sport ci ragiona, che i . 🔗 Calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

“Napoli-Inter? Dovesse finire in parità…”: Rafa Benitez lancia un nuovo scenario - Napoli-Inter è il big match di questo weekend di Serie A. Rafa Benitez ha allenato entrambe le squadre ed ha dato la sua chiave di lettura sul match. Rafa Benitez ha allenato sia il Napoli che l’Inter, di fatto dando alla squadra partenopea grandi spunti per la crescita del club sotto il punto di vista dirigenziale ma anche per quanto riguarda il parco giocatori. Il tecnico spagnolo, infatti, durante la sua esperienza in azzurro ha dato modo a tutto il club di alzare l’asticella, sia in Italia che in Europa. 🔗spazionapoli.it

Inter Barcellona, Benitez pronostica: «Sarà simile alla sfida di Montjuic! Inzaghi non dovrà fare calcoli…» - di RedazioneInter Barcellona, Benitez pronostica: «Sarà simile alla sfida di Montjuic! Inzaghi non dovrà fare calcoli…» Le parole dell’ex tecnico Cosi Rafa Benitez, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sulla semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona in programma martedi: CHE GARA SARA’ AL RITORNO– «Uguale o assai simile a quella del Montjuic, perché la natura dell’una e dell’altra non la alteri da una settimana all’altra. 🔗internews24.com

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Benitez: A San Siro gara uguale o simile a quella del Montjuic. Lautaro out? Se ci fate caso nel secondo tempo di Barcellona-Inter...; Rafa Benitez sul duello scudetto fra Inter e Napoli: «In dieci giorni è cambiato tutto. Lautaro è un campione ma se Lukaku sta bene....»; Inter, Benitez: Può vincere la Champions. In Europa però nessuna partita è facile; Benitez: Fossi l'Inter farei all-in sulla Champions. Io poco amato? No, in nerazzurro ho vinto Mondiale per Club e Supercoppa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Benitez: "A San Siro gara uguale o simile a quella del Montjuic. Lautaro out? Se ci fate caso nel secondo tempo di Barcellona-Inter..." - La sfida di San Siro tra Inter e Barcellona sarà "uguale o assai simile a quella del Montjuic, perché la natura dell’una e dell’altra non la alteri da una settimana all’altra". Parole e musica di Rafa ... 🔗msn.com

Benitez: “Inter? Farei all-in sulla Champions. Quando arrivai a Milano…” - Le parole dell'ex allenatore nerazzurro sugli obiettivi che restano alla squadra di Inzaghi e sul duello con il Napoli in campionato Inter ... 🔗fcinter1908.it

Benitez: "Fossi l'Inter farei all-in sulla Champions. Io poco amato? No, in nerazzurro ho vinto Mondiale per Club e Supercoppa" - "Chi lo vince lo scudetto?" è la prima domanda posta dal Corriere della Sera a Rafa Benitez, doppio ex di Inter e Napoli, squadre appaiate in vetta alla classifica a pari punti e in corsa per l'obiett ... 🔗msn.com