Inter-Barcellona nuova tegola UFFICIALE | infortunio al ginocchio

© Calciomercato.it - Inter-Barcellona, nuova tegola UFFICIALE: infortunio al ginocchio Barcellona-Inter. I fatti, tuttavia, dimostrano come il pensiero alla semifinale di ritorno di martedì prossimo sia preponderante rispetto a tutto il resto. Tra infortunati e scelte tecniche, infatti, nei rispettivi impegni nazionali contro Valladolid e Verona i due allenatori hanno deciso di stravolgere le formazioni.Inter-Barcellona, nuova tegola UFFICIALE: infortunio al ginocchio (Lapresse) – calciomercato.itIn casa nerazzurra, le situazioni che preoccupano maggiormente sono quelle riguardanti Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, ma per gestire al meglio le energie psico-fisiche diversi titolarissimi partiranno inizialmente dalla panchina nella sfida di oggi. 🔗 La semifinale di ritorno di Champions League si avvicina, Inzaghi e Flick fanno la conta degli infortunatiPrima il campionato e poi la Champions League. È questo il ritornello utilizzato da Simone Inzaghi e Hansi Flick subito dopo il pirotecnico 3-3 di. I fatti, tuttavia, dimostrano come il pensiero alla semifinale di ritorno di martedì prossimo sia preponderante rispetto a tutto il resto. Tra infortunati e scelte tecniche, infatti, nei rispettivi impegni nazionali contro Valladolid e Verona i due allenatori hanno deciso di stravolgere le formazioni.al(Lapresse) – calciomercato.itIn casa nerazzurra, le situazioni che preoccupano maggiormente sono quelle riguardanti Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, ma per gestire al meglio le energie psico-fisiche diversi titolarissimi partiranno inizialmente dalla panchina nella sfida di oggi. 🔗 Calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuova panchina per Thiago Motta, svolta UFFICIALE in Serie A - Il tecnico italobrasiliano dopo l’esonero alla Juventus può tornare subito ad allenare in Serie A: spunta un’ipotesi clamorosa Il Milan si gioca il futuro in questo finale di stagione. Anche se il campionato rischia di non poter più regalare obiettivi particolari vista la distanza siderale dei piazzamenti Champions ed Europa League. C’è ancora la Coppa Italia, pensiero fisso dei rossoneri, dopo l’1-1 del derby di andata con l’Inter e l’appuntamento cerchiato in rosso sul calendario. 🔗calciomercato.it

Juventus, nuova tegola Cambiaso: problema alla caviglia, cosa filtra - Andrea Cambiaso si è fermato di nuovo. Come se non bastasse la seconda pesante sconfitta consecutiva in campionato – lo 0-3 di Firenze... 🔗calciomercato.com

UFFICIALE – Tegola Napoli, lesione al soleo per Mazzocchi: salta Inter e non solo - UFFICIALE – Tegola Napoli, lesione al soleo per Mazzocchi: salta Inter e non solo"> L’esterno ex Salernitana si è fermato nell’allenamento di ieri. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva: un mese di stop. Il Napoli perde Pasquale Mazzocchi nel momento cruciale della stagione. L’esterno azzurro, come comunicato dal club attraverso una nota ufficiale, ha riportato una lesione distrattiva al soleo della gamba destra durante l’allenamento di ieri. 🔗napolipiu.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Barcellona, nuova tegola UFFICIALE: infortunio al ginocchio; Tegola Lautaro per Inter-Barcellona: l’esito UFFICIALE degli esami; Una tegola e doppio rientro: cambia tutto per Inter-Barcellona; C’è la lesione, UFFICIALE: salta Inter-Barcellona, i tempi di recupero. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tegola Inter, Lautaro salta il ritorno col Barcellona. E i blaugrana ritrovano Lewandowski: «Potrebbe esserci» - Un Lautaro in meno, un Lewandowski in più. Mancano quattro giorni alla semifinale di ritorno dell'Inter, stavolta a San Siro contro il Barcellona, e non arrivano buone notizie per ... 🔗msn.com

Tegola UFFICIALE per Inzaghi: KO un titolarissimo - Bruttissime notizie per l’Inter a pochi giorni dalla trasferta di Bologna. Come annunciato ufficialmente dal club nerazzurro con un comunicato, infatti, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei ... 🔗passioneinter.com