Inter Barcellona i convocati di Flick per il Valladolid | ancora out Baldé e Lewandowski!

© Internews24.com - Inter Barcellona, i convocati di Flick per il Valladolid: ancora out Baldé e Lewandowski! Inter Barcellona, i convocati di Flick per il Valladolid: ancora out Baldé e Lewandowski! La lista completa dei catalaniPrima di Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, i catalani sono attesi dalla sfida in campionato contro il Valladolid. Per questa partita il tecnico dei blaugrana Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati nella quale spiccano le assenze di Lewandowski e Baldé. A tre giorni dal ritorno di Champions contro l’Inter, la presenza dei due giocatori rimane ancora in dubbio. Regolarmente presenti i soliti noti, come Ter Stegen, Pedri, Gavi, Raphinha e Lamine Yamal. Tornano a disposizione degli spagnoli anche Pau Víctor e Noah Darvich. Di seguito la lista completa.? ????????????#ValladolidBarça pic.twitter.comvpWTPbPuGC— FC Barcelona (@FCBarcelonaes) May 3, 2025 QUOTE Inter VERONA – Dopo lo spettacolare pareggio di Barcellona l’Inter ospita il Verona a San Siro a tre giorni dal ritorno con i blaugrana. 🔗 , idiper ilout! La lista completa dei catalaniPrima di, semifinale di ritorno di Champions League, i catalani sono attesi dalla sfida in campionato contro il. Per questa partita il tecnico dei blaugrana Hansiha diramato la lista deinella quale spiccano le assenze di. A tre giorni dal ritorno di Champions contro l’, la presenza dei due giocatori rimanein dubbio. Regolarmente presenti i soliti noti, come Ter Stegen, Pedri, Gavi, Raphinha e Lamine Yamal. Tornano a disposizione degli spagnoli anche Pau Víctor e Noah Darvich. Di seguito la lista completa.? ????????????#Barça pic.twitter.comvpWTPbPuGC— FC Barcelona (@FCBarcelonaes) May 3, 2025 QUOTEVERONA – Dopo lo spettacolare pareggio dil’ospita il Verona a San Siro a tre giorni dal ritorno con i blaugrana. 🔗 Internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Convocati Barcellona per l’Inter: le scelte di Flick in vista della gara di Champions League - di RedazioneConvocati Barcellona per l’Inter: le scelte di Flick in vista della gara di Champions League, in programma questa sera Sale l’attesa per la semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma questa sera. In vista del match contro i campioni d’Italia, l’allenatore blaugrana Hansi Flick ha ufficializzato l’elenco dei convocati. Tra i ventidue giocatori scelti dal tecnico tedesco spicca l’assenza di Marc-André Ter Stegen, esclusione di peso tra i pali. 🔗internews24.com

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Flick annuncia: «Lewandowski sta migliorando. Inzaghi vuole sapere se recupera per Inter Barcellona? Gli dico questo» - di RedazioneL’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valladolid Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Real Valladolid, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato delle possibilità di recuperare Lewandowski e Baldé dai rispettivi infortuni per la gara di ritorno in Champions League contro l’Inter di martedì sera. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter, i convocati di Flick; Barcellona, la situazione infortunati verso l'Inter; Barcellona, 22 i convocati di Flick per la semifinale di andata contro l’Inter; Barcellona-Inter LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona, 22 i convocati di Flick per la semifinale di andata contro l’Inter - Sono 22 i convocati di Hansi Flick, tecnico del Barcellona, per la semifinale di andata di Champions League contro l’Inter, in programma questa sera allo stadio Montjuic. Il tecnico dei catalani, come ... 🔗fcinter1908.it

Convocati Barcellona per l’Inter: le scelte di Flick in vista della gara di Champions League - Convocati Barcellona per l’Inter: le scelte di Flick in vista della gara di Champions League, in programma questa sera Sale l’attesa per la semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Int ... 🔗informazione.it

Barcellona, Flick sceglie Szczesny. I giocatori blaugrana convocati per l'eurosfida contro l'Inter - Mentre cresce la trepidazione per la sfida di questa sera tra Barcellona e Inter, gara valida per la semifinale d'andata di Champions League, Hansi Flick ha reso nota la lista dei giocatori blaugrana ... 🔗msn.com