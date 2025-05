Inter Barcellona Flick in ansia per il ritorno | doppio infortunio contro il Valladolid! Due giocatori in dubbio

© Internews24.com - Inter Barcellona, Flick in ansia per il ritorno: doppio infortunio contro il Valladolid! Due giocatori in dubbio

Inter Barcellona, Flick in ansia per il ritorno: doppio infortunio contro il Valladolid! Due giocatori in dubbio. Ecco di chi si trattaLa testa dell’Inter, dopo il successo di oggi contro l’Hellas Verona in campionato, è già alla semifinale di ritorno in Champions League di martedì contro il Barcellona. Anche i blaugrana sono scesi in campo stasera in campionato e hanno vinto in rimonta contro il Valladolid per 1 a 2. Non arrivano però buone notizie per il tecnico Hansi Flick, il quale è stato costretto a ricorrere ai titolarissimi per ribaltare il match. Lamine Yamal era entrato già al 38? per via dell’infortunio del canterano Dani Rodriguez. Ma a preoccupare il tecnico dei catalani è soprattutto il problema muscolare accusato da Gavi, anch’esso sostituito al 79? da Eric Garcia.Como que se ha lesionado Gavi??? pic. 🔗 inper ilil! Duein. Ecco di chi si trattaLa testa dell’, dopo il successo di oggil’Hellas Verona in campionato, è già alla semifinale diin Champions League di martedìil. Anche i blaugrana sono scesi in campo stasera in campionato e hanno vinto in rimontailper 1 a 2. Non arrivano però buone notizie per il tecnico Hansi, il quale è stato costretto a ricorrere ai titolarissimi per ribaltare il match. Lamine Yamal era entrato già al 38? per via dell’del canterano Dani Rodriguez. Ma a preoccupare il tecnico dei catalani è soprattutto il problema muscolare accusato da Gavi, anch’esso sostituito al 79? da Eric Garcia.Como que se ha lesionado Gavi??? pic. 🔗 Internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Flick annuncia: «Lewandowski sta migliorando. Inzaghi vuole sapere se recupera per Inter Barcellona? Gli dico questo» - di RedazioneL’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valladolid Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Real Valladolid, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato delle possibilità di recuperare Lewandowski e Baldé dai rispettivi infortuni per la gara di ritorno in Champions League contro l’Inter di martedì sera. 🔗internews24.com

Barcellona-Inter IN tre punti: Inzaghi azzanna, Flick impalpabile - Barcellona-Inter va oltre ogni aspettativa di spettacolo grazie a Flick e Inzaghi, che non si nascondono dal punto di vista tattico. E i loro calciatori, soprattutto quelli tecnicamente di livello superiore, in campo fanno splendidamente il resto. Di seguito l’episodio dopo l’Andata della Semifinale di Champions League BARCELLONA – In casa del “nemico” c’è più gusto per l’Inter di Simone Inzaghi, che subisce i colpi spagnoli del Barcellona di Hansi Flick ma solo dopo averli storditi a freddo. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Inter-Barcellona: in Polonia sicuri della designazione di Marciniak; Cosa succede con Barcellona-Inter di Champions dopo il blackout totale che ha colpito la Spagna; Il destino del Barcellona è in bilico mentre la maestria dell'Inter Milan nei calci piazzati minaccia il confronto di San Siro.; Il Barcellona perde Lewandowski: ansia in vista dell’Inter. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter Barcellona perde uno dei suoi big: nuovo infortunio e tifosi in ansia - C'è grande attesa per la sfida di Champions League tra Inter e Barcellona. Intanto però c'è da registrare un nuovo infortunio. 🔗spaziointer.it

Inter Barcellona, dalla Spagna sicuri: svelata la strategia di Flick per vincere a San Siro - Inter Barcellona, dalla Spagna sono decisamente sicuri e non usano giri di parole, ecco qui svelata la strategia di Flick per vincere a San Siro Inter Barcellona si avvicina. Lo sanno bene in Spagna d ... 🔗informazione.it

Verso Inter-Barcellona, Flick sorride: il titolarissimo viaggia verso il rientro - Hans Flick sorride verso Inter-Barcellona: il titolarissimo viaggia verso il rientro per la semifinale di Champions League. Nonostante il turno di campionato nelle rispettive leghe, per Inter e Barcel ... 🔗informazione.it