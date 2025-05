Inter Barcellona ci sarà anche il supporto della Curva Nord? L’annuncio durante la sfida con il Verona

© Internews24.com - Inter Barcellona, ci sarà anche il supporto della Curva Nord? L’annuncio durante la sfida con il Verona Inter Barcellona, ci sarà anche il supporto della Curva Nord? L’annuncio durante la sfida con il Verona da parte della tifoseria nerazzurraMartedì sera, in occasione della sfida tra Barcellona e Inter di Champions League, servirà il massimo impegno da parte di tutti, compreso chi, pur avendo espresso le proprie posizioni in modo legittimo, è stato meno presente nell’ultimo periodo. La Curva dell’Inter ha infatti deciso di tornare a sostenere la squadra fin dal primo istante, mettendo fine allo sciopero dei primi 20 minuti che aveva caratterizzato le ultime gare, inclusa quella odierna.La Curva Nord tornerà dunque a far sentire la propria voce, La notizia è stata annunciata direttamente allo stadio da un rappresentante del tifo organizzato, rivolgendosi a tutto il settore. Il messaggio è stato forte e chiaro: “San Siro deve diventare una bolgia”. 🔗 , ciillacon ilda partetifoseria nerazzurraMartedì sera, in occasionetradi Champions League, servirà il massimo impegno da parte di tutti, compreso chi, pur avendo espresso le proprie posizioni in modo legittimo, è stato meno presente nell’ultimo periodo. Ladell’ha infatti deciso di tornare a sostenere la squadra fin dal primo istante, mettendo fine allo sciopero dei primi 20 minuti che aveva caratterizzato le ultime gare, inclusa quella odierna.Latornerà dunque a far sentire la propria voce, La notizia è stata annunciata direttamente allo stadio da un rappresentante del tifo organizzato, rivolgendosi a tutto il settore. Il messaggio è stato forte e chiaro: “San Siro deve diventare una bolgia”. 🔗 Internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Barcellona, Inzaghi nei guai e Flick esulta: il titolarissimo dei blaugrana ci sarà al ritorno - Verso Inter-Barcellona, Inzaghi nei guai mentre Flick invece esulta: il titolarissimo dei blaugrana ci sarà al ritorno. Ieri sera allo stadio olimpico Lluis Companys è andato in scena il primo atto della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Un match spettacolare, tra i più belli – finora – della fase a eliminazione diretta dell’attuale edizione della Coppa dei Campioni concluso 3-3. 🔗rompipallone.it

Barcellona - Inter sarà trasmessa in diretta in chiaro sul Nove - Sarà il canale del gruppo Warner Bros Discovery a trasmettere l’andata della semifinale di Champions League, unica emittente ad avere accettato la proposta di Amazon Prime che ne detiene i diritti. La partita di ritorno sarà invece trasmessa su Tv8 ... Leggi tutto 🔗dday.it

Barcellona-Inter, ecco chi sarà l’arbitro - Barcellona-Inter, ecco chi dirigerà la gara: sarà l’arbitro francese Turpin ad arbitrare. Ma quali sono stati i precedenti dei nerazzurri con lui? Sarà l’importante arbitro francese Turpin, tra i più esperti a livello europeo, a dirigere la semifinale d’andata di Champions League all’Olimpìc tra i blaugrana e l’Inter: mercoledì sera L'articolo Barcellona-Inter, ecco chi sarà l’arbitro proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Champions League, Inter-Barcellona: orari e dove vederla in TV; Inter-Barcellona sarà visibile in chiaro e gratis: chi trasmette la semifinale di ritorno del 6 maggio; Barcellona-Inter, oggi l’andata: formazioni e dove vederla in tv. Perché sarà trasmessa in chiaro; Inter-Barcellona: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, orario della semifinale di Champions League. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online