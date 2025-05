Inter Barcellona Benitez pronostica | Sarà simile alla sfida di Montjuic! Inzaghi non dovrà fare calcoli…

© Internews24.com - Inter Barcellona, Benitez pronostica: «Sarà simile alla sfida di Montjuic! Inzaghi non dovrà fare calcoli…» Inter Barcellona, Benitez pronostica: «Sarà simile alla sfida di Montjuic! Inzaghi non dovrà fare calcoli.» Le parole dell’ex tecnico Cosi Rafa Benitez, Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sulla semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona in programma martedi:CHE GARA SARA’ AL RITORNO– «Uguale o assai simile a quella del Montjuic, perché la natura dell’una e dell’altra non la alteri da una settimana all’altra. Ti porti dentro ciò che sei, come ti sei costruito questo percorso luminoso in Champions. Certo, senza Lautaro, semmai non dovesse farcela a recuperare, Inzaghi perderà tanto ma, se ci fate caso, anche martedì scorso Martinez non c’è stato nel secondo tempo e le occasioni non sono mancate. E’ chiaro che se dovesse esserci, il potenziale offensivo resterebbe terrificante. 🔗 : «dinoncalcoli.» Le parole dell’ex tecnico Cosi Rafavistato dGazzetta dello Sport, sulla semifinale di Champions League train programma martedi:CHE GARA SARA’ AL RITORNO– «Uguale o assaia quella del, perché la natura dell’una e dell’altra non la alteri da una settimana all’altra. Ti porti dentro ciò che sei, come ti sei costruito questo percorso luminoso in Champions. Certo, senza Lautaro, semmai non dovesse farcela a recuperare,perderà tanto ma, se ci fate caso, anche martedì scorso Martinez non c’è stato nel secondo tempo e le occasioni non sono mancate. E’ chiaro che se dovesse esserci, il potenziale offensivo resterebbe terrificante. 🔗 Internews24.com

