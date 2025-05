Inter Asllani tiene in vita il sogno scudetto | 1 a 0 al Verona

Inter non molla la presa sul campionato. I nerazzurri frenano sul nascere il tentativo di fuga del Napoli piegando di misura il Verona a San Siro, in una partita in cui Simone Inzaghi può essere soddisfatto dalla prova offerta dalle cosiddette 'seconde linee', che hanno fatto il loro dovere facendo rifiatare i titolarissimi in vista della battaglia in programma martedì sera nel secondo e decisivo round della semifinale. I nerazzurri hanno speso poco in termini di energie fisiche e nervose, favoriti anche dal gol segnato in avvio su calcio di rigore da Asllani e da un atteggiamento troppo rinunciatario della squadra di Zanetti, vicina all'obiettivo salvezza ma non ancora certa del traguardo. Dall'1-0 di Lecce a quello di Milano, la classifica resta immutata in un sabato di lotta per lo scudetto che non regala scossoni né sussulti: il Napoli resta avanti di tre lunghezze, con una giornata in meno da disputare. 🔗 I pensieri vanno alla Champions e al Barcellona, ma intanto l'non molla la presa sul campionato. I nerazzurri frenano sul nascere il tentativo di fuga del Napoli piegando di misura ila San Siro, in una partita in cui Simone Inzaghi può essere soddisfatto dalla prova offerta dalle cosiddette 'seconde linee', che hanno fatto il loro dovere facendo rifiatare i titolarissimi in vista della battaglia in programma martedì sera nel secondo e decisivo round della semifinale. I nerazzurri hanno speso poco in termini di energie fisiche e nervose, favoriti anche dal gol segnato in avvio su calcio di rigore dae da un atteggiamento troppo rinunciatario della squadra di Zanetti, vicina all'obiettivo salvezza ma non ancora certa del traguardo. Dall'1-0 di Lecce a quello di Milano, la classifica resta immutata in un sabato di lotta per loche non regala scossoni né sussulti: il Napoli resta avanti di tre lunghezze, con una giornata in meno da disputare. 🔗 Liberoquotidiano.it

