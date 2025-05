Intelligenza artificiale per una su 10

© Ilgiorno.it - Intelligenza artificiale per una su 10 Intelligenza artificiale, il passaggio generazionale, la ricerca di nuovi mercati e della sostenibilità come vantaggio competitivo. 🔗 "Ci aspettavamo un 2025 accompagnato dalla risoluzione dei conflitti e dalla ripresa dell’economia europea. Siamo, invece, di fronte all’ennesimo anno cruciale per le PMI manifatturiere. La crescita economica è lenta, con un aumento minimo del PIL, previsto a + 0,8. Arrivano i dazi statunitensi, l’Europa sembra divisa, i conflitti proseguono portando instabilità dei mercati e aumento dei costi. Cresce la difficoltà nel reperire collaboratori qualificati per il nostro settore". Questo lo scenario delineato dal presidente A.P.I., Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Milano, Monza Alberto Fiammenghi (nella foto), in occasione della Festa dei lavoratori 2025.Il settore manifatturiero si trova di fronte a sfide come l’uso strategico dell’, il passaggio generazionale, la ricerca di nuovi mercati e della sostenibilità come vantaggio competitivo. 🔗 Ilgiorno.it

Intelligenza artificiale, quali lavori spariranno nei prossimi 10 anni - Se è vero che l'avvento dell'intelligenza artificiale rappresenta un'evoluzione tale da semplificare di molto la vita delle persone, lo è altrettanto il rischio che alcuni lavori che oggi conosciamo possano sparire. Le previsioni confermano quest'ultimo aspetto, con il Focus Censis Confcooperative che ha sottolineato come, entro i prossimi 10 anni (termine 2035), ben 15 milioni di lavoratori solo in Italia saranno esposti all'impatto dell'AI.

10 Marzo oroscopo | Previsioni segno per segno dell'Intelligenza artificiale - Il 10 marzo è il 69º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 296 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Luna crescente Santo del giorno: San Macario di Gerusalemme Proverbio del giorno: "Marzo ventoso, frutteto maestoso"

Intelligenza Artificiale, non solo per copiare i compiti: 8 studenti su 10 vogliono studiarla a scuola, ma solo 1 su 10 ha ricevuto una formazione dai propri docenti - L'Intelligenza Artificiale sta diventando una delle maggiori preoccupazioni per gli studenti italiani. Secondo l'edizione 2025 della ricerca Dopo il diploma, condotta da Skuola.net ed ELIS, oltre 6 studenti su 10 temono che lo sviluppo dell'IA possa compromettere le loro prospettive di lavoro future.

