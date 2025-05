Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche | semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano Corso gratuito utile per DSGA segretari e Dirigenti

Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con Movimento Nazionale DSGA e So.Ge.S srl, presenta il webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano Il webinar introduce all'Intelligenza Artificiale (IA) e illustra come tale tecnologia possa rappresentare un valido supporto per la semplificazione e ottimizzazione del lavoro quotidiano.

“Intelligenza artificiale e digitale al servizio delle segreterie scolastiche, ecco come”. INTERVISTA a Barbieri - Gianna Barbieri, rappresentante del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche), intervenendo a Orizzonte Scuola, ha sottolineato l'importanza dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale per semplificare i procedimenti amministrativo-contabili nelle segreterie scolastiche. L'articolo “Intelligenza artificiale e digitale al servizio delle segreterie scolastiche, ecco come”. 🔗orizzontescuola.it

Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano. Corso gratuito utile per DSGA, segretari e Dirigenti - Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con Movimento Nazionale DSGA e So.Ge.S srl, presenta il webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano Il webinar introduce all’Intelligenza Artificiale (IA) e illustra come tale tecnologia possa rappresentare un valido supporto per la semplificazione e […] L'articolo Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano. 🔗orizzontescuola.it

Intelligenza Artificiale nel Consiglio di Stato: la nuova piattaforma per giudici e segreterie. Spicca l’anonimizzazione automatica dei provvedimenti - Il Consiglio di Stato ha lanciato una piattaforma sperimentale di intelligenza artificiale basata sull’infrastruttura Cloud della PA, progettata per ottimizzare il lavoro di giudici e segreterie. L'articolo Intelligenza Artificiale nel Consiglio di Stato: la nuova piattaforma per giudici e segreterie. Spicca l’anonimizzazione automatica dei provvedimenti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

