Intelligenza artificiale e animali come la tecnologia può salvare la fauna selvatica del Parco Nazionale d’Abruzzo

© Wired.it - Intelligenza artificiale e animali, come la tecnologia può salvare la fauna selvatica del Parco Nazionale d’Abruzzo Parco e aziende tech per proteggere gli animali a rischio, grazie a sistemi di Intelligenza artificiale locali e telecamere avanzate, il tutto per un futuro più sicuro per la fauna selvatica 🔗Wired.it Un innovativo progetto unisce università, entie aziende tech per proteggere glia rischio, grazie a sistemi dilocali e telecamere avanzate, il tutto per un futuro più sicuro per la

L'intelligenza artificiale fa ormai parte della nostra vita di tutti i giorni. Anche se non ce ne accorgiamo, ci accompagna in molte situazioni: quando lavoriamo, quando ci divertiamo, quando facciamo acquisti o prendiamo decisioni. Dietro le quinte, c'è sempre un programma intelligente che ci aiuta, ci dà consigli o ci semplifica le cose. La robotica e l'intelligenza artificiale stanno cambiando tanti aspetti della nostra vita.

L'Intelligenza artificiale potrà aiutarci nel tradurre il linguaggio degli altri animali? Sempre più studi emergono e i ricercatori sono speranzosi che questa tecnologia possa aiutare non solo a comprendere meglio le specie che ci sono più vicine, come cani e gatti, ma soprattutto a migliorare le condizioni di benessere degli animali d'allevamento.

Quante volte abbiamo pensato che non siamo in grado di comprendere quali emozioni provano i nostri amici a quattro zampe. E quante volte i nostri pet hanno avuto comportamenti strani, indecifrabili. Ora però ci pensa l'intelligenza artificiale a darci quelle risposte che non eravamo capaci di darci. Fino a oggi ci accontentavamo di poche certezze: un animale che ci corre incontro o che fa le fusa è felice e tranquillo, se zoppica e trascina le zampe non sta molto bene.

