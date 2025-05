Insulti razziali al rider parla il sindaco Celentano | Latina città accogliente

© Latinatoday.it - Insulti razziali al rider, parla il sindaco Celentano: "Latina città accogliente" Latina negli ultimi giorni. Un giovane rider, originario del Bangladesh, stava effettuando una consegna quando è stato avvicinato da un collega, italiano, che lo ha quasi investito. Alla raccomandazione di stare più attento, l'italiano ha risposto inveendo. 🔗 Un episodio di razzismo ha sconvoltonegli ultimi giorni. Un giovane, originario del Bangladesh, stava effettuando una consegna quando è stato avvicinato da un collega, italiano, che lo ha quasi investito. Alla raccomandazione di stare più attento, l'italiano ha risposto inveendo. 🔗 Latinatoday.it

