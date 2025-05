Inseguito dai carabinieri ferma l’auto per far scendere una donna incinta e poi si schianta | si cerca uomo in fuga

Un uomo, dopo aver ignorato l'alt dei carabinieri, è stato inseguito da una pattuglia dei militari. Durante la fuga si è fermato per far scendere una donna incinta di otto mesi e poi ha proseguito la sua corsa, andando a schiantarsi contro tre auto in sosta. A quel punto si è dileguato a piedi, riuscendo a far perdere le sue tracce.

