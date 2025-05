Iniziativa LibriGratis Sostegno economico per il diritto allo studio

© Lanazione.it - Iniziativa "LibriGratis". Sostegno economico per il diritto allo studio economico previsto varia in base alla classe frequentata ed è calcolato sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana. Va da un minimo di 137 euro (per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado) ad un massimo di 348 euro (per le classi prima e terza della scuola secondaria di secondo grado). Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Toscana, con un’età inferiore a 24 anni e un ISEE non superiore a 15.800 euro, iscritti all’a. s. 2025-2026 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una regione confinante. 🔗 La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, finanzia "Libri gratis" un bando con l’obiettivo di sostenere le famiglie nell’acquisto della dotazione libraria, garantendo l’accesso dei giovani all’istruzione secondaria di primo e secondo grado. Il contributoprevisto varia in base alla classe frequentata ed è calcolato sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana. Va da un minimo di 137 euro (per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado) ad un massimo di 348 euro (per le classi prima e terza della scuola secondaria di secondo grado). Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Toscana, con un’età inferiore a 24 anni e un ISEE non superiore a 15.800 euro, iscritti all’a. s. 2025-2026 presso un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una regione confinante. 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina rafforza sostegno economico e si oppone alle intimidazioni commerciali di Trump - La Cina punta a rafforzare il sostegno all'economia e a opporsi alle "intimidazioni unilaterali" nel commercio globale, scosso dai dazi di Donald Trump. E' l'indicazione emersa dalla riunione del Politburo tenuta oggi sotto la guida del presidente Xi Jinping, convocata "per analizzare e studiare l'attuale situazione economica e le attività economiche". Il massimo organo decisionale del Partito comunista cinese ha deciso che la Cina dovrebbe "sviluppare vigorosamente il consumo di servizi e rafforzare il ruolo dei consumi nello stimolo della crescita economica", ha riferito l'agenzia di stampa ... 🔗quotidiano.net

Torna l'iniziativa a sostegno delle startup cooperative del territorio - Nel panorama imprenditoriale contemporaneo e internazionale, le startup rappresentano un’opportunità d’innovazione in continuo fermento. Vere e proprie fucine di idee, dove creatività e intraprendenza sono le parole d'ordine per rispondere ai bisogni di un mondo che corre sempre più velocemente... 🔗bolognatoday.it

Assisi: "Salviamo il Pincio", anche i ragazzi del Serafico a sostegno dell'iniziativa - Il comitato cittadino mobilita gli assisani per salvare un luogo-simbolo della città: tra loro anche i ragazzi del Serafico, testimoni del potente messaggio di cura e rinascita C’era bisogno di un messaggio forte per far rivivere il Pincio, voci capaci di scuotere e far capire che questo luogo... 🔗perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Libri Gratis: aperto il bando della Regione Toscana; Libri Gratis: l'iniziativa della Regione Toscana di sostegno alle famiglie; Libri Gratis per studenti, un intervento di Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì; Libri gratis per gli studenti delle scuole medie e superiori: al via le domande. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Diritto allo studio, al via il bando regionale “Libri gratis” - Si informa che fino al 28 maggio è possibile presentare domanda sul portale della Regione Toscana per Libri Gratis, iniziativa nell’ambito di Giovanisì a ... 🔗gonews.it

“Libri gratis”: ecco tutte le informazioni utili per usufruire dei contributi - Grosseto. Il Comune di Grosseto ricorda che è possibile presentare domanda sul portale della Regione Toscana per usufruire dell’iniziativa “Libri gratis” nell’ambito del progetto Giovanisì, a sostegno ... 🔗grossetonotizie.com

Libri gratis, via alle domande di contributo - TOSCANA: C'è un mese di tempo per avanzare la richiesta d'accesso alla misura regionale di sostegno per gli studenti e le loro famiglie. Come si fa ... 🔗toscanamedianews.it