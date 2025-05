Iniziativa Lega | stop al concertone a san Giovanni il Primo Maggio

Roma, 3 mag. (askanews) – "Il concertone del Primo Maggio ha nuovamente arrecato danni inaccettabili a Piazza San Giovanni, un luogo di alto valore storico, artistico e religioso, recentemente riqualificato con un investimento di 15 milioni di euro di fondi pubblici. Nonostante le misure preventive adottate dal Comune di Roma, tra cui il divieto di ingresso di bottiglie di vetro e lattine, l'installazione di cestini e pulizia straordinaria, la piazza ha subito danni significativi: dalle macchie scure e danni sul sagrato della basilica, prato rovinato, che probabilmente dovrà essere completamente rifatto, panchine rimosse e non ancora riposizionate. Questi fatti dimostrano l'inadeguatezza della piazza a ospitare eventi di tale portata e la necessità di individuare sedi alternative più adatte.

