Inghilterra partito di destra populista Reform si impone ad elezioni amministrative e suppletive leader Farage | Noi opposizione al Labour – VIDEO

Reform, che ha conquistato il 38,7% dei voti nelle suppletive di Runcorn ed Helsby, andranno 79 seggi, 37 ai Tories e 11 ai laburisti Il partito di Nigel Farage, Reform UK, ottiene un risultato storico alle amministrative e nelle suppletive nel collegio di Runcorn ed Helsby

Il partito di estrema destra Reform Uk vince un’elezione suppletiva in Inghilterra - Il partito di estrema destra Reform Uk, guidato da Nigel Farage, ha vinto un’elezione suppletiva per un seggio nel nordovest dell’Inghilterra, una pesante battuta d’arresto per il primo ministro laburista Keir Starmer. Leggi 🔗internazionale.it

