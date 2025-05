Ingegnere aerospaziale a Londra Qui si fa carriera velocemente E oggi pulisco lo Spazio dai detriti

Andrea Antonelli, 36 anni, è nato a Scorzè, in Veneto, ma ha sempre cercato lo Spazio e lo ha trovato nei robot e nel Regno Unito. Da Londra, dove vive dal 2018, oggi guida la progettazione, la simulazione e il collaudo di un braccio robotico per la rimozione di detriti spaziali nell'ambito di una missione dell'Agenzia spaziale europea (Esa). "Ogni giorno cerco di combinare la creatività e l'ingegneria italiane con le tecnologie più avanzate al livello internazionale – dice a ilfattoquodiiano.it –. Sento di contribuire alla sostenibilità dello Spazio, un obiettivo globale, lo faccio nel Regno Unito perché qui vedo un sistema di assunzioni meritocratico". Laureato in Ingegneria aerospaziale all'Università di Padova nel 2013, mentre portava a termine la magistrale ha chiesto di trascorrere un periodo all'Università di Irvine, in California.

