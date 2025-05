Infortunio Vlahovic restano dubbi per Bologna Juve | oggi Tudor parlerà con i medici cosa filtra sulla sua convocazione

Infortunio Vlahovic, restano dubbi per Bologna Juve: oggi Tudor parlerà con i medici, cosa filtra sulla convocazione del centravanti serbo per domani. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Juve a poco più di 24 ore dalla sfida contro il Bologna in programma domani allo stadio Dall'Ara. Come anticipato da Vlahovic ieri è tornato ad allenarsi in gruppo ma resta ancora in dubbio per questa sfida. Oggi Tudor, dopo aver parlato con i medici, deciderà se convocarlo oppure no per questa sfida.

