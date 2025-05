Infortunio Vlahovic arriva una novità importante riguardante il serbo | l’annuncio sul serbo riguarda il suo impiego per Bologna Juve!

© Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, arriva una novità importante riguardante il serbo: l’annuncio sul serbo riguarda il suo impiego per Bologna Juve! Infortunio Vlahovic, sull’attaccante serbo spicca quella novità che riguarda il suo impiego in Bologna Juve: l’annuncioDusan Vlahovic non sarà a disposizione di Igor Tudor in vista della sfida tra Bologna e Juve. l’annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso allenatore croato nel corso della conferenza stampa di presentazione del match del Dall’Ara. Ecco le sue parole che, difatti, non sanciscono il recupero completo dal sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra.COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c’è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e anche Vlahovic che purtroppo oggi ha provato e non è al 100% e non ce la fa. Altri sono a disposizione, vogliosi, motivati di fare una gara importante che tutti sappiamo».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI TUDOR ALLA VIGILIA DI Bologna Juve . 🔗 , sull’attaccantespicca quellacheil suoinDusannon sarà a disposizione di Igor Tudor in vista della sfida trato attraverso le parole dello stesso allenatore croato nel corso della conferenza stampa di presentazione del match del Dall’Ara. Ecco le sue parole che, difatti, non sanciscono il recupero completo dal sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra.COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c’è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e ancheche purtroppo oggi ha provato e non è al 100% e non ce la fa. Altri sono a disposizione, vogliosi, motivati di fare una garache tutti sappiamo».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI TUDOR ALLA VIGILIA DI. 🔗 Juventusnews24.com

