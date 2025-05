Infortunio Pavard cresce l’ottimismo in casa Inter! Il francese può esserci contro il Barcellona?

© Internews24.com - Infortunio Pavard, cresce l'ottimismo in casa Inter! Il francese può esserci contro il Barcellona? Infortunio Pavard, cresce l'ottimismo in casa Inter! Il francese può esserci contro il Barcellona? Le ultime in casa nerazzurraL'Inter guarda con ottimismo al possibile recupero di Benjamin Pavard in vista della semifinale di ritorno contro il Barcellona. Il difensore salterà sicuramente la sfida con il Verona, ma aumentano le possibilità di rivederlo in campo per la gara europea. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il via libera definitivo arriverà solo dopo che Pavard avrà svolto almeno una seduta di allenamento con il resto della squadra.LE ULTIME SU Pavard- «cresce l'ottimismo su Benji: oggi con il Verona non ci sarà, ma il francese col Barça ha discrete chance di tornare in trincea. Anche per lui, però, si aspetta prima almeno un allenamento in gruppo»QUOTE Inter VERONA – Dopo lo spettacolare pareggio di Barcellona l'Inter ospita il Verona a San Siro a tre giorni dal ritorno con i blaugrana.

Infortunio Cambiaso, filtra ottimismo in vista di Roma Juve! Svelate le condizioni del terzino: Tudor potrà contare su di lui? Ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Cambiaso, filtra ottimismo in vista di Roma Juve: tutti i dettagli sulle condizioni del terzino bianconero Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni del terzino della Juve Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se non ci saranno sorprese negative nei prossimi giorni, l‘Azzurro sarà convocato per l’importante sfida contro la Roma. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Pavard, il francese lascia Appiano! Sensazioni non troppo positive in attesa degli esami - di RedazioneInfortunio Pavard, il francese lascia Appiano! Sensazioni non troppo positive in attesa degli esami, previsti in giornata. I dettagli Archiviata la battuta d’arresto contro la Roma, l’Inter guarda già avanti, consapevole dell’importanza della prossima sfida. Mercoledì sera i nerazzurri saranno protagonisti nell’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona, un appuntamento che potrebbe segnare la stagione. 🔗internews24.com

Infortunio Pavard, si attendono novità sulle sue condizioni! Partita con il Barcellona a rischio? Le ultime - di RedazioneInfortunio Pavard, si attendono novità sulle sue condizioni! Partita con il Barcellona a rischio? Le ultime sul difensore francese Piove sul bagnato in casa Inter: oltre al momento difficile sul fronte dei risultati, continuano a sommarsi anche i problemi legati agli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Benjamin Pavard, costretto ad abbandonare il campo nelle fasi iniziali della sfida contro la Roma a causa di un colpo alla caviglia. 🔗internews24.com

