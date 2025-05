Infortunio Lautaro Turci sul possibile sostituto in Inter Barcellona | Taremi o Arnautovic? Ci sarebbe anche questa possibile scelta…

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24, Tommaso Turci, noto bordocampista Dazn ha parlato del possibile sostituto di Lautaro Martinez nella sfida valida per il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona:

Si parla di Lautaro Martinez come probabile assente nel match di ritorno a San Siro. Arnautovic o Taremi? Chi può essere il sostituto migliore per il capitano nerazzurro?

«Difficile perché bisogna capire come sta Arnautovic, visto i pochi minuti delle ultime uscite. Taremi a Barcellona è entrato bene ed ha fatto una delle migliori partite della stagione. Ci vuole un Taremi nella sua versione al top per riuscire a fare male alla squadra di Flick.

