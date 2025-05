Infortunio Lautaro speranza minima per Inter Barcellona | ecco quando si saprà se potrà essere convocato

© Internews24.com - Infortunio Lautaro, speranza minima per Inter Barcellona: ecco quando si saprà se potrà essere convocato Infortunio Lautaro, speranza minima per Inter Barcellona: ecco quando si saprà se potrà essere convocato da Simone InzaghiL’Infortunio muscolare rimediato da Lautaro Martinez ha messo in forte dubbio la sua presenza per Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League. Il Corriere dello Sport spiega cosa servirà per un suo recupero lampo per arrivare ad essere almeno in panchina contro i blaugrana.Infortunio Lautaro – «C’è ancora una minima speranza per tentare un recupero in extremis. Gli esami a cui si è sottoposto ieri Lautaro Martinez hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra, scongiurando il pericolo più temuto ossia quello di una lesione muscolare che avrebbe comportato uno stop ben più lungo. Logicamente il centravanti argentino non giocherà oggi contro il Verona, ma proverà a esserci – almeno per la panchina – per la semifinale di ritorno con il Barcellona in programma martedì a San Siro. 🔗 persiseda Simone InzaghiL’muscolare rimediato daMartinez ha messo in forte dubbio la sua presenza per, semifinale di ritorno di Champions League. Il Corriere dello Sport spiega cosa servirà per un suo recupero lampo per arrivare adalmeno in panchina contro i blaugrana.– «C’è ancora unaper tentare un recupero in extremis. Gli esami a cui si è sottoposto ieriMartinez hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra, scongiurando il pericolo più temuto ossia quello di una lesione muscolare che avrebbe comportato uno stop ben più lungo. Logicamente il centravanti argentino non giocherà oggi contro il Verona, ma proverà a esserci – almeno per la panchina – per la semifinale di ritorno con ilin programma martedì a San Siro. 🔗 Internews24.com

