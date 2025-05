Infortunio Lautaro | il Toro può farcela per il Barcellona! Le tappe del recupero lampo

Cosi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione di Lautaro Martinez, che potrebbe clamorosamente recuperare per il ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona LE ULTIME- «Da qui alla semifinale di ritorno ci sono meno giornate disponibili, appena quattro, e questo rende ancora molto difficile il recupero-lampo. Giusto per capirsi, il gemello Thuram ne aveva avuti oltre dieci dopo il suo guaio agli adduttori col Bayern: al netto della differenza di Infortunio, con il francese lo staff aveva potuto lavorare con calma olimpica, così da poterlo ripresentare tirato a lucido a Barcellona. Eppure, per Lautaro siamo comunque nel campo della possibilità, una piccola porticina va tenuta aperta: non è cosa da poco, ripensando a mercoledì scorso in terra catalana.

Infortunio Lautaro, niente derby per il Toro! Il capitano può rientrare in quella partita - di RedazioneInfortunio Lautaro, niente derby per il Toro! Il capitano può rientrare in quella partita. Le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro «Ho fatto il massimo per esserci domani sera ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo”, ha scritto ieri sul suo profilo Instagram il campione argentino.» Queste le parole del capitano dell‘Inter, Lautaro Martinez, che con un post su Instagram pubblicato ieri, ha annunciato la sua assenza nella sfida importante di questa sera in programma con il Milan, valida ... 🔗internews24.com

Infortunio Lautaro, out con l’Udinese. A rischio quest’altro match. Ecco quando può tornare in campo - di RedazioneInfortunio Lautaro, out con l’Udinese. Per il capitano nerazzurro sarebbe a rischio anche un altro match. Ecco quando potremmo rivederlo in campo La situazione di Lautaro Martinez è costantemente monitorata dallo staff medico dell’Inter, il capitano nerazzurro è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale argentina a causa di una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro, una volta fatto rientro a Milano ha già iniziato l’iter per recuperare al più presto e tornare quanto prima in campo. 🔗internews24.com

Lautaro, il Toro può scrivere la storia: se segna diventa primo in questa incredibile classifica dell’Inter - di RedazioneLautaro Martinez, il Toro può scrivere la storia in Feyenoord Inter, col gol diventerebbe primo in questa super classifica in casa nerazzurra, i dettagli Feyenoord Inter non è una partita come le altre. Lo sa bene Simone Inzaghi, che intervenuto in conferenza stampa ieri pomeriggio ha spiegato a gran voce: «Non si ragiona, si lavora e si cerca di dare soddisfazioni alla nostra società e ai nostri tifosi. 🔗internews24.com

