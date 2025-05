Infortunio Lautaro chance di vederlo contro il Barcellona? Le ultime sulle sue condizioni

© Internews24.com - Infortunio Lautaro, chance di vederlo contro il Barcellona? Le ultime sulle sue condizioni Infortunio Lautaro, chance di vederlo contro il Barcellona? Le ultime sulle sue condizioni in vista della Champions LeagueCosi Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, sulla possibile di vedere Lautaro Martinez tra i convocati per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona:LE PAROLE- «I segnali che arrivano ad oggi è che Lautaro Martinez ci sarà martedì. O almeno, stanno provando di tutto per farcela. È uno di quei problemi per i quali serve almeno una settimana per poter anche solo far riposare il muscolo. Lui sta mettendo tutti insieme. C'è gente che lavora al recupero degli infortuni all'Inter, che è brava. E ce la stanno mettendo tutta, c'è una grande forza di volontà, la voglia di Lautaro per mettersi a disposizione di Inzaghi la scelta di schierarlo. La voglia c'è.

Infortunio Lautaro, il Toro tenta il miracolo per esserci in panchina in Inter Barcellona! Chance ridotte ma… - di RedazioneInfortunio Lautaro, il Toro tenta il miracolo per esserci in panchina in Inter Barcellona: chance ridotte ma… Le sensazioni sul recupero Servirà un miracolo da parte di Lautaro Martinez e dello staff medico dell’Inter per far recuperare l’attaccante argentino dall’infortunio rimediato all’andata, in modo tale che possa essere quantomeno in panchina per il ritorno contro il Barcellona. 🔗internews24.com

Thuram fiducioso: «Il derby è stato una battaglia ma abbiamo buone chance di passare. Parma? Sarà speciale tornare a casa. Su Lautaro e il Triplete…» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha fatto il punto sulla stagione dei nerazzurri a partire dal derby di Coppa Italia col Milan Intervistato da CBS Golazo, Marcus Thuram ha parlato della stagione dell’Inter e del derby di mercoledì pareggiato contro il Milan. SUL DERBY DI COPPA ITALIA – «Il derby di mercoledì è stata una battaglia dura: sapevamo che ci sarebbe stato il ritorno, è un buon risultato e li affronteremo davanti ai nostri tifosi. 🔗internews24.com

