Infortunio Koopmeiners pessime notizie dalla Continassa | ha ancora dolore al tendine d’Achille Le sue condizioni

Infortunio Koopmeiners, pessime notizie dalla Continassa: ha ancora dolore al tendine d'Achille. Le condizioni del centrocampista della Juventus

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Juve a poco più di 24 ore dalla sfida contro il Bologna in programma domani allo stadio Dall'Ara.

Come anticipato da Juventusnews24.com ieri ha continuato a lavorare a parte e ha ancora dolore al tendine d'Achille. Motivo per cui le speranze di una sua convocazione per la partita di domani sono ridotte al minimo.

