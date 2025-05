Infortunio Koopmeiners l’olandese ha recuperato dal fastidio al tendine di Achille? La risposta l’ha dato Tudor prima di Bologna Juve Novità importanti

Infortunio Koopmeiners, Tudor ha delineato le sue condizioni alla vigilia di Bologna Juve: l'annuncio sul suo problema al tendine d'Achille

Teun Koopmeiners non sarà a disposizione di Igor Tudor in vista della sfida tra Bologna e Juve. L'annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso allenatore croato, che in conferenza stampa si è espresso con questi termini.

COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c'è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e anche Vlahovic che purtroppo oggi ha provato e non è al 100% e non ce la fa. Altri sono a disposizione, vogliosi, motivati di fare una gare importante che tutti sappiamo».

